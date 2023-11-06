Гуртові ціни на бензин та дизпаливо йдуть донизу вслід за нафтою, а ціни на автогаз ростуть через боротьбу з російським ресурсом

В перший тиждень листопада ціни на бензин та автогаз в основному йшли донизу після падіння котирувань на ринку ЄС та профіцит пропозицій на ринку. Ця тенденція ймовірно продовжиться й на цьому тижні(6-12 листопада). А от ціни на автогаз продовжують зростати через необхідність заміщення обсягів, котрі надходили до України з напрямів, які РНБО раніше визначило як ризикові.

За словами аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сіренка, ціна гуртова ціна дизельного пального автонормами в п'ятницю 3 листопада опустилася до 48,75 грн/л, що на 1,6% менше ніж 27 жовтня.

"З кінця жовтня зменшення ціни складає лише 0,8% (–0,40 грн/л). Сприятливим цьому є поступове надходження на внутрішній ринок пального, придбаного за меншими цінами під час зниження зовнішніх котирувань нафтопродукту у другій половині жовтня. Крім того, місцями зниження відпускних цін відбувалося в умовах ринкової кон’юнктури, зокрема на Півдні", - розповідає Сіренко.

За його словами зниження цін пояснюється також наявною збільшеною кількістю пропозицій через зростаючі обсяги постачання. У жовтні 2023 імпорт дизпального зростав третій місяць поспіль і досягнув найвищого показника з червня. Обсяги надходження зросли на 14,2% порівняно з вереснем, а добовий імпорт ресурсу підвищився на 10,7%.

Близько 40% постачання дизпалива у жовтні припадає на румунсько-український кордон, зі сторони Польщі поставлено 35% імпорту, через кордон із Молдовою до України імпортовано 14% надходжень, і близько 10% припадає на кордон з Угорщиною. Частка імпорту дизпалива з постачанням автотранспортом за словами Сіренка становить 31,1% у жовтні проти 40,5% місяцем раніше.

Водночас за інформацією профільного видання Enkorr ситуація з автомобільними чергами на кордонах залишається складною. Видання зазначає, що з 26 жовтня по 1 листопада кількість задекларованих бензовозів збільшилась на 7% порівняно з тижнем раніше, а обсяги ввезеного дизпального знизились на ті ж 7%.

Разом з цим на кордоні з Польщею ситуація може ускладнитися через страйки польських перевізників, які за інформацією Enkorr, 6 листопада планують перекрити рух транспорту на пунктах "Корчова–Краківець", "Гребенне–Рава Руська" й "Дорогуськ–Ягодин".

Водночас видання зазначає, що проблеми з поставками пального автотранспортом актуалізували постачання залізницею. Так, у жовтні залізничний імпорт перевищив вересневий на 32%.

"Надалі є велика ймовірність, що черги на кордоні, польські страйки, тривале завантаження на терміналах і зростання європейських котирувань штовхатимуть ціну вгору. Крім того, до середини-кінця листопада ринок має перейти на зимове пальне, а це завжди плюс щодо ціни", - зазначає Enkorr.

За словами Сіренка, за минулий тиждень середні ціни на бензини у гурті знизились. Так, у п'ятницю 3 листопада середня вартість А-92 зменшилась на 0,21% (–0,09 грн/л) щодо п’ятниці 27 жовтня, до 43,10 грн/л, а середня А-95 – на 1,46% (–0,68 грн/л), до 45,82 грн/л.

Імпорт бензинів в Україну у жовтні зменшився відносно вересня на 4,9%. Основну частку імпорту зберігав бензин марки А-95 – це близько 95,4% від загальних постачань, залишок імпорту 4,3% та 0,3% складали бензини марки А-98/100 та А-92 відповідно.

За напрямками імпорту у жовтні найнижча середня ціна ресурсу виявилась на кордонах з Румунією та Молдовою, вона знизилась на 9,2% та на 9,4% відповідно, порівняно з вереснем, до 988 доларів/тонна. Зі сторони польського кордону, середня ціна імпорту за результатами минулого місяця зросла на 0,8%, до 1120 доларів/тонна. Найвища середня ціна зафіксована на кордоні зі Словаччиною. Вона у жовтні зросла на 4,8%, до 1222 доларів/тонна.

Ціни на автогаз продовжують зростати через боротьбу з російським ресурсом та спекулятивний фактор

За словами Сіренка, на минулому тижні гуртовий ринок скрапленого газу в Україні фактично зупинився після стрімкого зростання вартості на торгах газом українського виробництва до рівня вище поточних цін на заправках. Так, на аукціонах від 1 листопада середня вартість газу українських виробників зросла на 8197 грн/т до 56608 грн/тонна, порівняно з ціною в 48 411 грн/тонна яка була 25 жовтня.

"Наприкінці тижня українські компанії обмежили пропозиції газу, а ціни наявного ресурсу почали зростати до рекордних показників, які раніше були зафіксовані лише на початку травня 2022 року, коли країною прокотилася криза на ринку пального", - каже Сіренко.

Експерт зазначає, що в жовтні порівняно з вереснем динаміка імпорту автогазу знизилась на 9,3% до 2,7 тис. тонн на добу. Сумарний обсяг імпорту за місяць становив 83,1 тис. тонн, що на 7,2 тис. тонн менше надходжень у вересні.

"Протягом жовтня 2023 р. спостерігалося поступове зниження динаміки постачань через черги вантажівок на кордоні на виїзд з країни та посилення контролю походження та маршрутів постачання до України імпортних нафтопродуктів. Наприклад, автопостачання скрапленого газу, яке формує більш ніж половину надходжень, зменшилося до 78 газовозів на добу в середньому в жовтні, порівняно з 90 авто на добу в вересні", - каже Сіренко.

Він зазначає, що головною причиною скорочення обсягів поставок автогазу є те, що правоохоронці посилили боротьбу з російським ресурсом, який надходив до України за документами з інших країн.

"Неготовність ринку до змін та спекулянти з обох боків кордону призвели до того, що ціна на автогаз на українському ринку зросла на 27%. Але роздріб росте повільніше, оскільки не всі зможуть пояснити різке зростання цін. В жовтні автогаз заходив на кордоні за середньою ціною 19 грн/л", - каже Сіренко.

Співвласник консалтингової групи "А-95" Артем Куюн вважає, що поточна динаміка цін на газ є наслідком захоплення українського ринку дешевим ресурсом, який за всіми ознаками може бути російським.

Експерт зазначає, що підозрілий автогаз здебільшого надходив до України автомобільними партіями, тоді як більш вартісний американський постачається в Україну великими партіями здебільшого залізничним транспортом. Коли ціни на російський газ в ЄС знизились до мінімуму, а постачання підозрілого ресурсу в Україну зростали, доля автомобільних партій в структурі імпорту зростала з нормальних 40-50% до 88%. Тим часом компанії, які раніше розробляли дороговартісні залізничні маршрути доставки неросійського газу, були вимушені повертати з оренди незатребувані вагони власникам, відмовлятися від заброньованих графіків перевезення.

"Коли автомобільний транспорт застряг у довжелезних чергах на виїзд, усі кинулися шукати залізничні партії. Але відновлення інфраструктурних можливостей, які довелося кинути під тиском російського газу, відбувається нешвидко. Я навіть не хочу думати що буде якщо поляки реально перекрить переходи… Так само з митницею. Багато ресурсів газу у Польщі та Балтиці не змогли задовільнити новим вимогам української митниці і розвіяти підозри у російському походженні. Усі кинулися шукати неросійський ресурс, але його пропозиції виявилися невеликими", - зазначив Куюн.

Ціни на АЗС рухаються різнонаправлено, проте тенденція більше в бік зниження

За словами Сіренка на минулому тижні ціни на АЗС рухалися як догори, так і вниз. У четвер 2 листопада на станціях мережі "Привату" (Avias, ANP) зросла вартість дизпального на 1 грн/л до 56,00 грн/л. Ціна на дизпальне на 50 коп./л до 54 грн/л зросла і на АЗС мережі "УкрПетроль". Одеська мережа Petromol збільшила вартість усієї лінійки на 1,00 грн/л, Sun Oil – на 0,60 грн/л. AVIA додала 0,50 грн/л до бензинів та 1,00 грн/л до дизпалива.

Водночас майже на всіх АЗС Mango вартість бензину А-95 зменшилася на 2,00 грн/л, Мережа Prime на 1,00 грн/л зменшила вартість А-95 та на 0,50 грн/л дизпалива, Chipo – на 0,10 грн/л ціну всієї лінійки пального на Вінниччині, Amic – на 0,06-0,25 грн/л А-95 та 0,05-0,15 грн/л ДП у деяких регіонах.

Станом на 3 листопада середня ціна бензину А-95 по Україні складає 55,06 грн/л, середня ціна ДП складає 55,29 грн/л. Сіренко зазначає, що на цьому тижні різнонаправлений рух цін на АЗС збережеться, проте ціни будуть здебільшого йти вниз через падіння зовнішніх котирувань на світлі нафтопродукти. Загалом середня ціна на АЗС може впасти на 0,5-1 грн/л.

Тим часом ціни на автогаз в роздріб в перші дні листопада стали меншими за гуртові. Через це протягом 2-3 листопада оператори АЗС масово підвищували ціни автогазу. Певні локальні АЗС збільшили вартість LPG одразу на 3-6 грн/л. Крупні мережеві оператори також збільшували ціни на 1-2,5 грн/л протягом декількох днів. Середня ціна LPG на АЗС в Україні досягла майже 30 гривень – 29,96 грн/л. Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 сьогодні досягло 54,4%.

Так, на АЗС OKKO та WOG газ подорожчав до 31,49 та 30,98 грн/л відповідно, мережа Мotto встановила ціну 31,48 грн/л, а на станціях Avias та ANP газ в середньому подорожчав на 2,22 грн/л до 30,75 грн/л. Оператори U.GO та UKRNAFTA збільшили ціни до 30,45 грн/л та 29,90 грн/л ($1181/т без податків), відповідно. На Shell та KLO ціни зросли до 30,31 грн/л та 30,23 грн/л. "БРСМ-Нафта" збільшила ціну до 29,79 грн/л. На станціях Avantage 7 встановили ціну 27,45 грн/л.