Они заправляют Украину. Кто владеет крупнейшими украинскими сетями АЗС

Полномасштабное вторжение россиян кардинально изменило работу топливного рынка. Впрочем, список крупнейших сетей АЗС остался таким же, каким он был и до войны. За небольшим исключением: полноценным игроком рынка топливного ритейла стало государство.

Полномасштабная война существенно изменила бизнес торговли горючим в Украине. С первых дней войны россияне обстреливали украинские нефтебазы, владельцами которых являлись крупные сети АЗС. Это сделало невозможным старую логистику этого бизнеса, которая предусматривала хранение крупных партий горючего на нефтебазах с постепенным развозом по АЗС. Сейчас топливные ритейлеры вынуждены работать с колес, сохраняя топливо на заправках и постоянно подвозя туда новые партии топлива.

Второй проблемой стала необходимость масштабной диверсификации поставок горючего в страну. До полномасштабной войны значительная часть топлива поступала в Украину из России и Белоруссии, а также по морю. Война и блокировка морской логистики вынудили игроков топливного рынка срочно диверсифицировать поставки, что им удалось сделать уже летом 2022 года.

Стресс-тест, прошедший топливный рынок в первый год войны, изменил не только формат его работы, но и главных игроков. С осени прошлого года ослабли позиции крупнейшего игрока топливного ритейла группы "Приват", потерявшей контроль над своими ключевыми активами "Укрнефтью" и "Укртатнефтью". В то же время, сильным игроком на рынке горючего стало государство в лице "Нафтогаза", который сейчас контролирует сети АЗС "Укрнафты", а также АЗС бывшей сети Glusco. Государство может нарастить свою долю в топливном бизнесе в том случае, если будет доказан российский след еще в двух сетях Amic и Shell. Обе компании подозревают в том, что в их структуре владельцев есть россияне, и если это будет доказано, доля российских акционеров будет конфискована и передана в управление одной из государственных компаний.

В то же время, ядро крупнейших игроков рынка топлива почти не изменилось и после преодоления страной топливного кризиса сети АЗС вернулись к торговле горючим в своих традиционных ценовых сегментах. Часть АЗС как крупных системных игроков, так и небольших региональных сетей была разрушена в результате боевых действий и ракетных атак. И хотя крупные игроки периодически восстанавливают разрушенные АЗС на деоккупированных территориях, сейчас трудно сказать точно сколько АЗС сейчас осталось работать в Украине. Впрочем, несмотря на все вызовы военного времени, конкуренция на рынке топливного ритейла ужесточилась, что требует от крупнейших игроков быстрой реакции на новые вызовы и постоянного развития.

Собственники крупнейших украинских сетей АЗС. Инфографика: Delo.ua

Киты топливного рынка. "Приват" и "Нафтогаз"

Даже несмотря на то, что лидер "Привата" Игорь Коломойский находится под арестом, "приватовцы" остаются едва ли не самым большим игроком на рынке топливного ритейла. Сейчас частники контролируют около 1000 АЗС по всей Украине, из которых работает более 800 заправок. А до начала полномасштабной войны группа "Приват" была абсолютным гегемоном на рынке топливного ритейла. Так, в 2021 году по оценке Антимонопольного комитета "Приват" контролировал 169 операторов АЗС (Авиас, Авиас+, ANP и другие), которые управляли почти 25% заправок в Украине (всего 1625 АЗС). Все эти операторы торговали горючим производимым на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе через систему безналичного расчета "Авиас" скретч-картами и топливными картами. А координировал работу сетей АЗС центр в Днепре.

А вот после полномасштабного вторжения сеть начала постепенно сдавать свои позиции. Наибольшим ударом по "приватовцам" стала национализация компании "Укрнафты", которая является крупнейшим нефтедобывателем страны, а также владела более 500 АЗС и компании "Укртатнафта", контролирующей единственный в Украине крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении указанных компаний и передаче их под контроль министерства обороны.

До национализации приватовцы формально управляли компаниями в партнерстве с государством. Так, в "Укрнафте" компаниям Коломойского принадлежали 42% акций, а государству в лице группы "Нафтогаз" 50% плюс одна акция. В "Укртатнафте" Коломойский совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владели 60% акций, а 40% принадлежало тому же "Нафтогазу". В общем, такое партнерство длилось много лет и было очень непростым для государства. Только из-за толлинговых схем в "Укрнафте" государство теряло миллиарды гривен ежегодно. Кроме этого, контроль над добычей и нефтепереработкой давал АЗС "приватовцев" такие конкурентные преимущества, которых не имел никто на рынке.

Поэтому сетью АЗС "Укрнафта", которая владеет более 500 АЗС (456 из них работает) управляют "Нафтогаз" и Минобороны. Кроме этого в управление дочери "Нафтогаза" компании "Нафтогаз Ойл Трейдинг" находятся 172 заправки бывшей сети АЗС Glusco. В настоящее время 72 из этих АЗС работают под брендом U.GO. В августе Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) расторгло с "Нафтогазом Ойл Трейдингом" договоры управления активами сети АЗС Glusco из-за того, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз. Уже в сентябре АРМА подписала соответствующее соглашение об управлении с "Укрнафтой". Однако сам факт передачи до сих пор не состоялся и по состоянию на начало ноября сеть до сих пор находится в управлении "Нафтогаз Ойл Трейдинга", который продолжает запускать новые АЗС сети.

Сеть Glusco была сформирована в 2016 году на базе заправок российской государственной компании "Роснефть", и принадлежала Proton Energy Group, конечным владельцем которых был Нисан Моисеев. Моисеев был близок к пророссийскому политику и куму российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Glusco торговала нефтепродуктами "Роснефти", которые поступали через трубопровод "ПрикарпатЗападтранс", контролируемый Медведчуком. Но в феврале 2022 года Медведчук и его окружение попали под санкции, а на активы был наложен арест. Стоит отметить, что оцепление Медведчука в конце 2021 года пыталось восстановить контроль над Glusco через подставных лиц.

Маркетмейкеры. ОККО и WOG

"Зеленые" сети АЗС ОККО и WOG считают маркетмейкерами, то есть ключевыми игроками топливного рынка, которые своей ценовой политикой влияют и на меньших игроков. Эти сети являются прямыми конкурентами и работают в одинаковом ценовом сегменте, продавая горючее по ценам выше средних, однако они не считаются премиумными. Под контролем ОККО 403 работающих АЗС по всей стране, а WOG контролирует 400 АЗС. Обе компании являются крупными импортерами топлива в Украину и крупными игроками на рынке мелкого опта.

Владельцем компании ОККО является концерн "Галнафтогаз", конечным бенефициаром которого является бизнесмен Виталий Антонов. WOG по состоянию на ноябрь 2023 года Обладают Сергей Лагур и Степан Ивахов. А вот дети покойного основателя компании Игоря Еремеева, похоже, потеряли контроль над группой еще в 2022 году.

Западные компании с российским следом. Amic и Shell

Австрийская компания Amic Energy пришла в Украину в 2016 году, выкупив 240 АЗС российского "Лукойла". До полномасштабной войны компания была пятой по объемам реализации горючего и контролировала 6,7% рынка розничной торговли горючим. Владельцами компании являются австрийцы Гюнтер Майер, Йоханнес Клезль, Андреас Зернетц и британец Филипп Эндрю Гиллен.

Однако в 2022 году компания попала в скандал после того, как Бюро экономической безопасности обвинило Amic Energy в уклонении от уплаты налогов, а также выплате дивидендов российским собственникам, а суд арестовал имущество компании. Но в АМИК Украина отрицали связь с россиянами и обратились в суд для обжалования решения об аресте имущества. Однако арест имущества почти не повлиял на работу компании и 227 АЗС этой сети до сих пор продолжают работать.

Сеть АЗС Shell владеет 132 АЗС в Украине и торгует в одном ценовом сегменте с Amic. Владельцем сети с 2008 года является ООО "Альянс Холдинг". По данным СМИ, эта компания была создана как совместное предприятие британской Shell(51%) и компании "Альянс Ойл Украина", которой в свою очередь владеет нидерландская компания CICERONE HOLDING B.V.

В начале октября Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов, принадлежащих российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову. Среди активов, как считает Минюст, может быть и компания CICERONE HOLDING B.V, владеющая долей сети Shell в Украине.

Лоукостеры. "БРСМ-Нафта" и "Мотто"

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" насчитывает 167 АЗС по всей территории Украины. Ее владельцем является бизнесмен из Киева Андрей Биба. Сеть торгует горючим в низком ценовом сегменте, а также активно развивает направление магазинов на своих АЗК. В настоящее время на 57 АЗС этой сети работают полноценные супермаркеты "Good market".

Сеть АЗС "Мотто" насчитывает более 150 АЗС. Эта сеть также торгует в сегменте "лоукост". Владельцем компании указан киевлянин Леонид Наумчик, однако СМИ связывали эту сеть АЗС с министром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким. Ставицкий ранее был партнером Бибы в "БРСМ-Нафты". Однако после победы Революции Достоинства экс-министр сбежал из Украины, а в 2018 году "БРСМ-Нафта" расторгла договор аренды с принадлежавшими Ставицкому 63 АЗС. В том же году эти АЗС вошли в сеть "Мотто". Также в состав сети вошли низколиквидные станции сети WOG, взятые в аренду "Мотто".

"БРСМ-Нафта" и "Мотто" неоднократно попадали в скандалы, связанные с продажей низкокачественного горючего, изготовленного на полулегальных Мини-НПЗ. Кроме этого, БРСМ обвиняли в оптимизации налогов во время войны, поскольку налоговая нагрузка по НДС в 2022 году составила 0,04%. Впрочем, уже в 2023 году председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев сообщил, что в августе компания существенно нарастила налоговую нагрузку, уплатив налогов больше чем любая другая сеть.