Суд заарештував АЗС Amic Energy - ЗМІ

Суд наклав арешт на автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом це 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.

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За інформацією видання "Економічна правда", мова йде про АЗС Amic.

Загальна сума арештованих корпоративних прав становить понад 50 млн грн. БЕБ з’ясувало, що бенефіціари та службові особи двох компаній (одна з яких Amic), які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.

За даними слідства, службові особи АЗС в продовж 2015-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 270 млн грн. Замість цього, вони перерахували юрособі, підконтрольній російській нафтовій компанії, 1 млрд грн.

Детективи БЕБ провели обшуки у фігурантів: вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України у взаємодії з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, у 2014 році російська "Лукойл" продала свою українську мережу АЗС і нафтобазу австрійській фірмі AMIC Energy.

Раніше повідомлялося, що АЗС Glusco, що пов'язана з РФ, передали в управління НАК "Нафтогаз". В подальшому на базі цих автозаправок планують створити національну мережа бензоколонок.