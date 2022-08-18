Суд арестовал АЗС Amic Energy - СМИ

Суд наложил арест на автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

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По информации издания "Экономическая правда", речь идет об АЗС Amic.

Общая сумма арестованных корпоративных прав составляет более 50 млн. грн. БЭБ выяснило, что бенефициары и должностные лица двух компаний (одна из которых Amic), ведущие деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.

По данным следствия, должностные лица АЗС в течение 2015-2022 годов уклонились от уплаты налогов на сумму более 270 млн. грн. Вместо этого они перечислили юрлицу, подконтрольному российской нефтяной компании, 1 млрд грн.

Детективы БЭБ провели обушки у фигурантов: изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приемки передачи ТМЦ, грузо-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Напомним, в 2014 году российская "Лукойл" продала свою украинскую сеть АЗС и нефтебаз австрийской фирме AMIC Energy.

Ранее сообщалось, что связанная с РФ АЗС Glusco передали в управление НАК "Нафтогаз". В дальнейшем на базе этих автозаправок планируется создать национальную сеть бензоколонок.