АЗС для "Нафтогаза". Зачем Кабмину новая национальная сеть бензоколонок и при чем здесь Коломойский

В конце мая глава “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что перед НАКом поставлена задача создать национальную сеть автозаправочных станций на базе национализированных заправок Glusco и заправок “Укрнафты”. По мнению Витренко новая сеть АЗС смогла бы путем конкуренции обеспечить справедливые цены на топливном рынке. Однако эксперты и бизнес сомневаются, что такая инициатива сможет достигнуть заявленных целей.

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По словам, главы "Нафтогаза", на рынке должен появиться мощный государственный игрок, к которому было бы полное доверие как со стороны государства, так и со стороны людей – с пониманием, что цены на этих заправках справедливы и честны.

"Когда есть государственный игрок с существенной долей рынка – 15-20-30%, то есть не 100%, но и не 1% – тогда есть больше доверия, что у потребителей есть возможность покупать по справедливой конкурентной цене. Если они видят, что на частные заправки цены какие-то заоблачные, могут поехать чуть дальше и заправиться на государственной станции. Если сеть занимает 30% рынка, то это уже дает реальную альтернативу людям. В свою очередь это будет заставлять частных операторов тоже не задирать цены", — заявил Витренко.

Базой для новой сети должны стать 172 АЗС Glusco, которые были арестованы летом 2021 года, а позже переданы "Нафтогазу", и АЗС "Укрнафты", где у "Нафтогаза" мажоритарная доля.

Несколько слов об "Укрнафте"

Стоит вспомнить, что это не первая инициатива Витренко на рынке нефтепродуктов. В мае прошлого года, вскоре после своего назначения Витренко заявил, что на базе "Укрнафты" и "Укртатнафты"(контролирует ныне простаивающий из-за разрушенной инфраструктуры Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) он планирует создать новый государственный холдинг, где у "Нафтогаза" будет контрольный пакет. Объединение активов по производству и реализации нефтепродуктов позволило бы государству получить сильные позиции на топливном рынке и обеспечивать страну дешевым бензином стандарта "евро-5".

И хотя эта идея Витренко так и осталась просто идеей, в то время главным вопросом было как на такую трансформацию отреагирует главный миноритарный акционер "Укрнафты", где контрольным пакетом 50%+1 акция владеет НАК "Нафтогаз", 42% акций принадлежат структурам, которые связаны с финансово-промышленной группой "Приват".

"Приватовцы" управляют "Укрнафтой" примерно с 2003 года. Сами они утверждают, что в то время спасли убыточное госпредприятие от банкротства. Однако долгое время партнерство "Привата" и государства в "Укрнафте" было крайне неудобным для государства. Настолько неудобным, что государство неоднократно анонсировало "развод" со своим партнером.

Последний раз такой "развод" готовился к концу 2021 года. По слухам, которые тогда циркулировали в СМИ, активы компании предполагалось разделить по профилю: “Нафтогазу” отдать те месторождения, где больше газа, а “приватовцам” те, где больше нефти. В итоге НАК получает истощенные нефтяные месторождения в Западной Украине, а “приватовцы” довольно перспективные направления “Ахтырканафтогаз” и “Полтаванафтогаз”.

Таким образом Игорь Коломойский должен был получить 62% добычи нефти “Укрнафты” и 25% ее добычи газа и лишить себя головной боли, связанной с истощенными скважинами Западной Украины. “Нафтогазу” же досталось бы 75% добычи газа и около 600 тысяч тонн нефти, которую НАКу пришлось бы за отсутствием альтернатив перерабатывать у “приватовцев” на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе.

Однако в 2021 вопрос раздела активов решить так и не удалось, а в конце февраля 2022 года началась война и всем стало как-то не до этого.

Национальная сеть АЗС и "Приват"

Одним из базисов нового национального АЗС была названа "Укрнафта". по мнению основателя группы "Прайм" Дмитрия Лёушкина, если такая сеть будет создана то в ней также не обойдется без "приватовцев".

"Я не знаю всей подковерной игры, но я думаю, что за этим может стоять Игорь Валерьевич. Ему очень нравится тема, когда есть государственный актив, которым можно управлять. К тому же можно вспомнить историю довольно конструктивных взаимоотношений Витренко и Коломойского. Стиль очень похож: взять государственный актив и назначить туда менеджмент", — говорит Лёушкин.

По его словам, процесс создания нового бренда займет до шести месяцев, а доходы государственной сети АЗС можно строить по-разному. Зарабатывать могут как и сама сеть АЗС, так и ее поставщики топлива.

"Можно покупать топливо на заправку по 59 грн/л, а продавать по 59,1 грн/л. Сама АЗС зарабатывать не будет, но поставщик топлива неплохо заработает. Скорее всего так и будет. АЗС будут малоприбыльные, социальные. Менеджмент будет объяснять что они не прибыльные поскольку они социально ориентированные, а все сливки там будут снимать поставщики топлива", — говорит Лёушкин.

При этом бизнесмен рассказывает, что 50 бензовозы, компаний, которых связывают с "Приватом" сейчас простаивают.

"Топливо на АЗС группы "Авиас" как-то появляется, но мы не встречаем их бензовозы на границе, и в рынок не выходит информация как они закупают", — говорит Лёушкин.

Он отмечает, что в текущих условиях сами по себе АЗС малоинтересный актив, однако к концу года, когда рынок наклониться топливом ситуация изменится. Каждая из 174 АЗС стоит от 300 тысяч до 2 млн долларов, поэтому АЗС "Глуско" довольно интересный актив.

Еще одна идея на бумаге

В свою очередь аналитик профильного издания "Нефтерынок" Александр Сиренко считает, заявление Витренко популизмом.

"У "Нафтогаза" нет топлива и нет бензовозов, поэтому говорить о быстрой реализации такого проекта нельзя. Сейчас это просто политические лозунги", — говорит Сиренко.

Эксперт считает, что в тандеме с "Укрнафтой" процесс мог бы существенно ускориться, однако нужно четко понимать о каком именно количестве АЗС идет речь. Дело в том, что из всех заявленных 174 АЗС под брендом Glusco осталось не более 30 заправок, остальные в аренде у других сетей на 5-7 лет. Среди арендаторов OKKO, WOG и "БРСМ-Нафта", которые платят хорошие деньги, поэтому разрывать договоры никто не будет.

"Но даже в случае, если все АЗС отберут у нынешних арендаторов, самыми интересными из всей сети Glusco являются 50 заправок в Киевской области. Больше нигде эта сеть веса не имеет. В остальных регионах они просто растворяются среди всех остальных заправок поэтому влиять на цену такой национальный оператор никак не сможет. 187 заправок не смогут влиять на рынок где работают 8 тысяч АЗС", — рассказывает Сиренко.

Эксперт также считает, что в текущих условиях любая АЗС будет эффективна при наличии ресурса, однако у "Нафтогаза" его нет. Компания не производит и не покупает бензин, а все его закупки сейчас проходят для обеспечения буровых работ.

"В перспективе проект интересный, но тут нужны поставки топлива, единый бренд и хорошая цена на АЗС. На бумаге проект вполне живой, но на деле это мертвый популистский проект", — отмечает Сиренко.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорить, что в настоящее время в Украине нет проблем с количеством АЗС или с конкуренцией на рынке, а есть нехватка горючего. У "Нафтогаза" своего топлива тоже нет.

"Отсюда возникает вопрос: за счет чего будет работать эта сеть и какое уникальное предложение есть у этого игрока? Мне неизвестны успешные кейсы государственных компаний на таких высококонкурентных рынках, как, например, рынки горючего. Наибольший успех здесь приобретают частные игроки, имеющие узкую специализацию в своем бизнесе", — говорит Куюн.

По словам эксперта, создать такой бизнес можно, тем более, если он будет базироваться на переданной в управление сети Glusco, однако вопрос в эффективности такого бизнеса.

"Компании типа "Нафтогаза" должны реализовывать такие стратегические проекты, как создание государственных запасов горючего, постройка новых мощностей или реализация международных проектов. Если у НАКа будет горючее, он может продавать его "Укрнафте" для дальнейшей реализации населению. Хотя на сегодняшний день любая компания согласится на такое сотрудничество с "Нафтогазом", — говорит Куюн.