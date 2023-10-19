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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Нафтогаз відновив роботу двох АЗС Glusco всупереч рішенню про передачу мережі "Укрнафті"

Нафтогаз продовжує керувати АЗС Glusco
АЗС мережі Glusco "Нафтогаз" перезапускав під брендом U.GO. Фото "Нафтогаз"

Компанія “Нафтогаз Ойл Трейдінг” відновила роботу двох АЗС мережі Glusco всупереч тому, що Агентство з розшуку та управління активами вирішило передати цю мережу в управління компанії “Укрнафта”. Про це пише видання “НафтоРинок”.

Видання зазначає, що вказані станції знаходяться в м. Любомль та с. Вишнів Волинської обл., тепер в мережі працює 83 АЗС.

"На відміну від попередніх відновлених об'єктів, що продають пальне під прапорами U.GO, ці АЗС працюватимуть під старим брендом F+, які впроваджено ще за часів керування "Глуско Україна" Борисом Ганджею (тоді станції Glusco для роботи під брендами F+та Avia були виведені в окрему юрособу – ТОВ "Виват", а більшість станцій в Києві здано в оренду OKKO, WOG та KLO)", - пише "НафтоРинок".

За інформацією видання однією з причин затримки – є тривале погодження концентрації в Антимонопольному комітеті.

АЗС Glusco: від Медведчука до Укрнафти

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу".  Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.

У травні минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

У серпня 2023 року АРМА розірвало з "Нафтогаз" договори управління активами мережі АЗС. Як зазначили в АРМА, перевірка встановила, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз. 

Нагадаємо, 27 вересня "Укрнафта" та АРМА уклали угоду про управління мережею АЗС Glusco. 

Автор:
Степан Крьока