Нафтогаз відновив роботу двох АЗС Glusco всупереч рішенню про передачу мережі "Укрнафті"

Компанія “Нафтогаз Ойл Трейдінг” відновила роботу двох АЗС мережі Glusco всупереч тому, що Агентство з розшуку та управління активами вирішило передати цю мережу в управління компанії “Укрнафта”. Про це пише видання “НафтоРинок”.

Видання зазначає, що вказані станції знаходяться в м. Любомль та с. Вишнів Волинської обл., тепер в мережі працює 83 АЗС.

"На відміну від попередніх відновлених об'єктів, що продають пальне під прапорами U.GO, ці АЗС працюватимуть під старим брендом F+, які впроваджено ще за часів керування "Глуско Україна" Борисом Ганджею (тоді станції Glusco для роботи під брендами F+та Avia були виведені в окрему юрособу – ТОВ "Виват", а більшість станцій в Києві здано в оренду OKKO, WOG та KLO)", - пише "НафтоРинок".

За інформацією видання однією з причин затримки – є тривале погодження концентрації в Антимонопольному комітеті.

АЗС Glusco: від Медведчука до Укрнафти

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу". Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.

У травні минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

У серпня 2023 року АРМА розірвало з "Нафтогаз" договори управління активами мережі АЗС. Як зазначили в АРМА, перевірка встановила, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

Нагадаємо, 27 вересня "Укрнафта" та АРМА уклали угоду про управління мережею АЗС Glusco.