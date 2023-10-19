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Энергетика
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Нафтогаз возобновил работу двух АЗС Glusco вопреки решению о передаче сети "Укрнафты"

Нафтогаз продолжает управлять сетью АЗС Glusco
АЗС сети Glusco "Нефтегаз" перезапускал под брендом U.GO. Фото "Нафтогаз"

Компания "Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновила работу двух АЗС сети Glusco вопреки тому, что Агентство по розыску и управлению активами решило передать эту сеть в управление компании "Укрнафта". Об этом пишет издание "НефтеРынок".

Издание отмечает, что указанные станции находятся в Любомле и с. Вишни Волынской обл., теперь в сети работает 83 АЗС.

"В отличие от предыдущих восстановленных объектов, продающих горючее под флагами U.GO, эти АЗС будут работать под старым брендом F+, внедренным еще во времена управления "Глуско Украина" Борисом Ганджей (тогда станции Glusco для работы под брендами F+ и Avia были выведены в отдельное юрлицо – ООО "Виват", а большинство станций в Киеве сданы в аренду OKKO, WOG и KLO)", - пишет "НефтеРынок".

По информации издания одной из причин задержки является длительное согласование концентрации в Антимонопольном комитете.

АЗС Glusco: от Медведчука до Укрнафты

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктора Медведчука.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нефтегаза". После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали, Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли .

В мае прошлого года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "ГЛУСКО УКРАИНА" и ООО "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управление ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг".

В августе 2023 года АРМА расторгло с "Нафтогазом" договоры управления активами сети АЗС. Как отметили в АРМА, проверка установила, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.

Напомним, 27 сентября "Укрнафта" и АРМА заключили соглашение об управлении сетью АЗС Glusco.

Автор:
Степан Крьока