Нафтогаз возобновил работу двух АЗС Glusco вопреки решению о передаче сети "Укрнафты"

Компания "Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновила работу двух АЗС сети Glusco вопреки тому, что Агентство по розыску и управлению активами решило передать эту сеть в управление компании "Укрнафта". Об этом пишет издание "НефтеРынок".

Издание отмечает, что указанные станции находятся в Любомле и с. Вишни Волынской обл., теперь в сети работает 83 АЗС.

"В отличие от предыдущих восстановленных объектов, продающих горючее под флагами U.GO, эти АЗС будут работать под старым брендом F+, внедренным еще во времена управления "Глуско Украина" Борисом Ганджей (тогда станции Glusco для работы под брендами F+ и Avia были выведены в отдельное юрлицо – ООО "Виват", а большинство станций в Киеве сданы в аренду OKKO, WOG и KLO)", - пишет "НефтеРынок".

По информации издания одной из причин задержки является длительное согласование концентрации в Антимонопольном комитете.

АЗС Glusco: от Медведчука до Укрнафты

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктора Медведчука.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нефтегаза". После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали, Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли .

В мае прошлого года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "ГЛУСКО УКРАИНА" и ООО "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управление ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг".

В августе 2023 года АРМА расторгло с "Нафтогазом" договоры управления активами сети АЗС. Как отметили в АРМА, проверка установила, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.

Напомним, 27 сентября "Укрнафта" и АРМА заключили соглашение об управлении сетью АЗС Glusco.