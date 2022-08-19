Мережа АЗС Amic Energy спростовує звинувачення БЕБ та оскаржить арешт майна

Підприємство з іноземними інвестиціями "Амік Україна" оскаржить арешт свого нерухомого майна, що було здійснено через ухилення через заявлені з боку Бюро економічної безпеки ухилення цією компанією від сплати податків в 2015-2022 роках та пов’язаність з Росією. Про це йдеться у заяві компанії.

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"Ми вважаємо обидва звинувачення безпідставними та необґрунтованими, а в діях БЕБ вбачаємо ознаки умисного протизаконного тиску на іноземного інвестора. Ми категорично відхиляємо свавільні звинувачення БЕБ і будемо оскаржувати незаконне рішення про арешт в апеляційній інстанції", - сказано у ній.

Обурення паливної компанї викликає, зокрема, той факт, що, звинувачуючи її в ухиленні від сплати податків, детективи БЕБ "свідомо або через некомпетентність не спромоглись проаналізувати" її публічно доступну аудійовану фінансову звітність.

"Адже навіть поверхневий аналіз цієї відкритої інформації безапеляційно спростовує всі звинувачення, висунуті слідчими. Спроба обґрунтувати арешт майна "податковими порушеннями" "Амік Україна" виглядає особливо абсурдною з огляду на дані Державної податкової служби України, згідно з якими наша компанія входить до п'ятірки найбільших платників податків на 1 літр проданого палива", - йдеться у повідомленні.

Не менш надуманою та безпідставною, за оцінкою Amic, є аргументація БЕБ щодо її бенефіціарів. Компанія вказує, що не здійснювала жодних виплат на користь бенефіціарів з Росії чи будь яким пов’язаним з ними особам.

"У матеріалах слідства, з якими вдалося ознайомитися нашим юристам, звинувачення у наявності зв'язків з громадянами країни агресора обґрунтовуються шокуючим "беззаперечним доказом" – роздруківкою замовної статті п’ятирічної давності, опублікованої в 2017 році", - сказано в заяві.

Компанія нагадує, що в 2014 році придбала в Україні мережу АЗС російської групи "Лукойл", і офіційна інформація про цю угоду спростовує аргумент БЕБ щодо "удаваності" зміни власника.

Там вказують, що бенефіціарами Amic Energy є лише іноземці - австрійці Гюнтер Майер, Йоханнес Клезль-Норберг, Андреас Зернетц та британець Філіп Ендрю Гіллен.

"Протягом багатьох років підприємство не вживало жодних заходів щодо поділу активів та створення нових юридичних осіб. ПІІ "Амік Україна" є єдиним унітарним підприємством на паливному ринку, власником усього майна, великим платником податків із прозорим контролем сплати податків для Державної податкової служби України", - зазначається в заяві.

В компанії вказують, що це чітко свідчить про те, що вона ніколи не мала на меті ухилення від сплати податків шляхом поділу господарської діяльності. Таким чином, звинувачення БЕБ там називають сфабрикованими та протизаконними, такими, що не мають ніякої логіки та ставлять під загрозу саме економічну безпеку країни.

"Свавільні дії БЕБ чинять колосальний тиск на діяльність стратегічно важливого для України підприємства, створюючи загрозу дефіциту палива, і, як наслідок, зростання його вартості, наражаючи тисячі українських сімей на ризик втрати робочих місць і життєво необхідного доходу", – заявив гендиректор "Амік Україна" Аудріс Стропус.

В свою чергу, як зазначив керуючий директор Amic Energy Гюнтер Майєр, якщо їй, як австрійському інвестору, та її репутації буде завдано шкоди, компанія буде захищати свої права як на національному, так і міждержавному рівні, в тому числі через подачу в разі потреби позовів у міжнародний інвестиційний арбітраж та в Європейський суд з прав людини.