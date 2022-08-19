Сеть АЗС Amic Energy опровергает обвинения БЭБ и обжалует арест имущества

Предприятие с иностранными инвестициями "Амик Украина" обжалует арест своего недвижимого имущества, произведенный из-за заявленных Бюро экономической безопасности уклонения этой компанией от уплаты налогов в 2015-2022 годах и связей с Россией. Об этом говорится в заявлении компании.

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"Мы считаем оба обвинения безосновательными и необоснованными, а в действиях БЭБ видим признаки умышленного противозаконного давления на иностранного инвестора. Мы категорически отвергаем беспредельные обвинения БЭБ и будем обжаловать незаконное решение об аресте в апелляционной инстанции", - сказано.

Возмущение топливной компании вызывает, в частности, тот факт, что, обвиняя ее в уклонении от уплаты налогов, детективы БЭБ "сознательно или по некомпетентности не смогли проанализировать" ее публично доступную аудированную финансовую отчетность.

"Даже поверхностный анализ этой открытой информации безапелляционно опровергает все обвинения, выдвинутые следователями. Попытка обосновать арест имущества "налоговыми нарушениями" "Амик Украина" выглядит особенно абсурдно, учитывая данные Государственной налоговой службы Украины, согласно которым наша компания входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков на 1 литр проданного топлива", – говорится в сообщении.

Не менее надуманной и безосновательной, по оценке Amic, аргументация БЭБ относительно ее бенефициаров. Компания указывает, что не производила никаких выплат в пользу бенефициаров из России или каким-либо связанным с ними лицам.

"В материалах следствия, с которыми удалось ознакомиться нашим юристам, обвинения в наличии связей с гражданами страны агрессора обосновываются шокирующим "безоговорочным доказательством" – распечаткой заказной статьи пятилетней давности, опубликованной в 2017 году", - говорится в заявлении.

Компания напоминает, что в 2014 году приобрела в Украине сеть АЗС российской группы "Лукойл", и официальная информация об этом соглашении опровергает аргумент БЭБ о "притворности" смены владельца.

Там указывают, что бенефициарами Amic Energy являются только иностранцы – австрийцы Гюнтер Майер, Йоханнес Клезль-Норберг, Андреас Зернетц и британец Филипп Эндрю Гиллен.

"В течение многих лет предприятие не принимало никаких мер по разделению активов и созданию новых юридических лиц. ПИИ "Амик Украина" является единственным унитарным предприятием на топливном рынке, собственником всего имущества, крупным налогоплательщиком с прозрачным контролем уплаты налогов для Государственной налоговой службы Украины", – отмечается в заявлении.

В компании указывают, что это четко свидетельствует о том, что она никогда не преследовала цель уклонения от уплаты налогов путем разделения хозяйственной деятельности. Таким образом, обвинения БЭБ там называют сфабрикованными и противозаконными, не имеющими никакой логики и ставящими под угрозу именно экономическую безопасность страны.

"Произвол БЭБ оказывает колоссальное давление на деятельность стратегически важного для Украины предприятия, создавая угрозу дефицита топлива, и, как следствие, рост его стоимости, подвергая тысячи украинских семей риску потери рабочих мест и жизненно необходимого дохода", - заявил гендиректор "Амик Украина" Аудрис Стропус.

В свою очередь, как отметил управляющий директор Amic Energy Гюнтер Майер, если ей, как австрийскому инвестору, и ее репутации будет нанесен ущерб, компания будет защищать свои права как на национальном, так и межгосударственном уровне, в том числе через подачу в случае необходимости исков в международный инвестиционный арбитраж и Европейский суд по правам человека.