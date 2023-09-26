Дунайский коридор. Как обстрелы портовой инфраструктуры могут изменить ситуацию на рынке топлива

В условиях морской блокады Дунай остается важным каналом поставок горючего в Украину. Однако обстрелы портовой инфраструктуры ставят под угрозу весомую долю поставок.

Сразу после начала полномасштабного вторжения и блокады морских портов речные порты Дуная стали одним из основных логистических каналов воюющей Украины . Этот канал при отсутствии моря активно использовали экспортеры, активно использовали экспортеры железной руды и зерна, а также импортеры горючего.

После того как Россия вышла из "зернового соглашения" в конце июля , российские военные совершили массированные атаки на Черноморские порты , а также на Дунайскую портовую инфраструктуру . Удары по украинским портам не прекращались даже в сентябре , поэтому за два месяца массированных обстрелов кафиры уничтожили более 100 объектов портовой инфраструктуры . Под обстрелы попали крупнейшие Дунайские терминалы в Рени и Измаиле .

Очевидно, что главной задачей окупантов является исключение вывоза украинского зерна, как ключевой статьи экспорта страны. В сочетании с проблемами вывоза зерна через западные границы это действительно добавляет головную боль украинским аграриям и Правительству. Однако массированные обстрелы Дунайских портов вызывают беспокойство и на рынке горючего . Через Дунай в Украину попадает от 20% до 30% бензина и дизтоплива, также этот канал является ключевым для поставок топлива на юге страны.

Таким образом, условное перекрытие этого коридора теоретически могло бы вызвать определенный дефицит топлива в стране, спровоцировав если не очереди на АЗС, которые мы наблюдали весной, то хотя бы определенный рост цен. Однако на практике, имея опыт диверсификации поставок в том же 2022 году, украинский топливный рынок сможет быстро адаптироваться к этому вызову, поэтому украинцам вряд ли придется еще раз переживать топливный кризис. Вместе с этим, обеспечение портовой инфраструктуры Черного моря и Дуная от российских обстрелов остается приоритетной задачей для власти, поскольку это позволит устранить логистические проблемы с которыми сталкивается бизнес как при вывозе зерна, так и при импорте горючего.

Риски обстрелов Дунайских портов будут влиять на стоимость фрахта

Аналитик компании DiXi Group Андрей Урста говорит, что Дунайское направление действительно стало важным для украинского топливного рынка в условиях войны. Вместе с тем в открытых источниках точная информация об объемах поставляемых из портов Дуная нефтепродуктов отсутствует.

Однако в ежегодном отчете Дунайской комиссии "Market observation for Danube navigation, results in 2022" отмечено, что общий грузооборот через канал Сулина в 2022 году вырос вдвое с 5,1 млн тонн до 10,7 млн тонн. Через этот канал грузы попадают в дунайские порты "Джурджулешты" (Молдова) и "Галац" (Румыния), откуда могут попасть в Украину. Однако какую долю в этом росте составляет именно импорт нефтепродуктов и именно в Украину – непонятно, ведь есть лишь спорадическая информация от украинских трейдеров о закупке нефтепродуктов из молдавских и румынских портов на Дунае.

"Маловероятно, что атаки врага на украинские порты - Рени и Измаил - полностью исключат поставки нефтепродуктов по дунайскому направлению, поскольку топливо в Украину поступает именно из портов Румынии и Молдовы, которые Россия вряд ли решится атаковать", - говорит Урста.

В условиях морской блокады Дунай остается важнейшим транспортным каналом Украины. Инфографика: Delo.ua

Эксперт отмечает, что подобные атаки однозначно влияют на восприятие рисков перевозчиками. Молдавский порт Джурджулешты находится в непосредственной близости (9 км) к украинскому порту Рени, который недавно атаковали россияне. Соответствующие риски будут отражаться (и уже отражаются) на стоимости фрахта, из-за чего дунайское направление поставки нефтепродуктов может быть менее выгодно украинским трейдерам.

Урста отмечает, что пока достаточно сложно давать оценки относительно возможности замещения горючего, поступающего в Украину из Дунайских портов из-за отсутствия точной информации об объемах импорта такого горючего. Однако масштаб вызова точно меньше стоящего перед украинским рынком в первые месяцы полномасштабной войны. Тогда Украина была вынуждена оперативно заместить импорт 1,2 млн. тонн нефтепродуктов (10% потребления), которые до войны поставлялись морем. Также нужно было найти альтернативу импорту горючего из России и Беларуси – в 2021 году эти страны имели значительную долю на украинском рынке бензинов (62%) и дизтоплива (около 50%).

Топливный рынок адаптировался к обстрелам, поэтому угроза дефицита невелика.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что негативный сценарий при котором в стране возможный дефицит горючего сохраняется в том случае, если поставка топлива по Дунаю будет невозможна . Левшкин говорит, что поставки горючего именно по этому каналу составляют до 30% от общих поставок топлива в страну. Поэтому в случае, если канал перекроют в Украине, а особенно на ее юге будет дефицит.

По его словам, после обстрелов топливо начали продавать с корабля на непосредственно на бензовоз без хранения топлива.

“Теперь топливо продается с корабля на бензовоз. Как это происходит? Корабль подходит к берегу, загоняется 200 бензовозов и с корабля корабельными насосами горючее закачивается в бензовозы”, - говорит бизнесмен.

Он отмечает, что даже при таком сценарии остаются риски поражения кораблей, однако попасть в судно, не имеющее стационарного размещения, будет гораздо труднее, чем в портовую инфраструктуру.

Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко сомневается в возможном дефиците горючего. По его словам, украинские трейдеры при негативных сценариях связанных с судоходством на Дунае смогут заместить необходимый для страны объем горючего. Эксперт отмечает, что объемы поставок разными каналами колеблются: в случае обстрелов портов часть поставок переключается на другие виды транспорта.

«Мы настолько отработали поставки горючего, что прекратить их можно только захватив Польшу и Румынию. У нас линия фронта больше тысячи километров, но граница с нашими партнерами больше. Поэтому мы сможем обеспечить себя горючим, завозя его бензовозами. Кстати, так и происходит при поставках из Дуная, горючее привозили в речные порты, к примеру, Молдовы, но в случае когда это станет невозможным, будут завозить из румынской Констанцы. Можно израсходовать все оружие и все ракеты на Дунай, но границу перекрыть невозможно", - говорит Сиренко.

В сети АЗС WOG вероятность топливного кризиса также была отвергнута. В комментарии по запросу Delo.ua в компании заявили, что сеть имеет диверсифицированные каналы поставок и продолжит доставлять горючее в страну.

“Сеть АЗК WOG приложила все усилия, чтобы обеспечить страну горючим. Мы наладили новые логистические цепи, диверсифицировали каналы снабжения нефтепродуктами. Так что можно быть уверенными, что страна не останется без горючего. Мы имеем диверсифицированные каналы поставок, поэтому горючее будем доставлять”, - сказали в компании.