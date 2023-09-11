Ринок пального реагує на зростання ціни нафти. Ціни на бензин та дизпаливо можуть зрости ще на 2-3 гривні

За першу декаду вересня нафта еталонної марки Brent зростала в ціні та перевищила позначку 90 доларів за барель. На це вже відреагували котирування на пальне в ЄС та почав реагувати український гуртовий ринок пального. Загалом за умови збереження поточних трендів ціни на пальне до жовтня можуть зрости ще на 2-3 гривні.

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За словами аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сіренко на минулому тижні(4-10 вересня) ціни на дизпальне в гурті здебільшого зростали під тиском зовнішнього ринку.

"Подекуди, серед пропозицій вартість ресурсу тяжила до зниження задля сприянню продажу з огляду на утворену кон’юнктуру. Проте загальна тенденція ринку спрямована у бік підвищення відпускної ціни пального. Станом на 8 вересня, середня ціна ДП постачанням автомобільним транспортом зросла на 1,8% (+0,83 грн/л) з минулої п’ятниці, до 47,63 грн/л", - каже Сіренко.

За його словами, імпорт дизпалива автомобільним транспортом за неповну декаду вересня виріс всього на 9,7%, а частка надходжень бензовозними нормами оцінюється в 33,3% проти 40,4% місяцем раніше.

Пропозиції дизпального на внутрішньому ринку дрібним гуртом оголошували в п’ятницю від 45,30-45,40 грн/л, з підвищенням до 46,00 грн/л й вище за дунайськими базисами відвантаження. Загально середня ціна дизпалива по Одеському регіону зросла на 1,02 грн/л, до 46,06 грн/л.

За південно-західним напрямком ціни оголошували від 46,00-46,40 грн/л, зокрема на Заході певні пропозиції залишались встановленими нижче 45,50 грн/л. Основна кількість пропозицій на кордоні сконцентрована від 46,00-46,50 грн/л, з підвищення цін за віддаленими місцями відвантаження.

За оцінкою Сіренка, від початку вересня середньодобовий показник імпорту бензинів становив +17,5% щодо аналогічного періоду серпня. Найнижчі пропозиції імпорту А-95 у південних портах починались від 47,00 грн/л. У столичному регіоні, найнижчі ціни встановлені від 45,29 грн/л. На південно-західному кордоні найнижчі ціни встановлені у Чернівецькій області – від 45,60 грн/л.

"Хоча ще у серпні в структурі імпорту бензинів автотранспортом Молдова займає одне з провідних місць – 33,7%. Лідером за цим напрямком є Solar Oil та Parallel – 16,5% та 11,8% відповідно. Постачання бензинів з Румунії автотранспортом були суттєво менші за молдавський напрямок – 4,3%", - каже Сіренко.

Експерт зазначає, що 1-6 вересня надходження імпортного скрапленого газу в Україну становили 19,8 тис. т. Відповідно середньодобові обсяги імпорту протягом першого тижня вересня перевищували динаміку серпня на 20% – 3,3 тис. т на добу. Середня ціна залізничних партій на кордоні з початку місяця становила на рівні 647 доларів/тонна (від 33 700 грн/тонна після розмитнення), автопартій – 640 доларів/тонна (від 33 400 грн/тонна після розмитнення). Половину постачання сформував імпорт LPG автомобільними партіями.

"За прогнозами трейдерів у вересні ціни імпортного газу зростатимуть: очікується, що вартість ресурсу з повним пакетом про не російське походження на кордоні України до розмитнення коливатиметься в межах $700-750/тонна. Активне зростання цін вже почалося на внутрішньому ринку України. За тиждень середня ціна пропозицій на умовах самовивозу зросла на 1 892 грн/тонна до 39 794 грн/тонна", - зазначає Сіренко.

Мережі АЗС також продовжують підіймати ціни на пальне. Сіренко зауважує, що зростання поки відбувається не системно, без різких рухів мейджорів(найбільших гравців на паливному ринку). В регіонах оператори АЗС наприкінці минулого тижня підняли вартість бензину та ДП від 0,1 до 2,0 грн/л.

"На ринку відсутній головний тригер – впевнений крок на 1-2 грн від однієї з великих мереж, за яким піде хвиля в регіонах. Крім того, невідомо як на ринку будуть розвиватись події навколо мережі АЗС “Привату”, на бізнеси якої останній час тиснуть держоргани та силовики. Рішуче росте вартість газу на АЗС. Середня ціна LPG цього тижня перетнула межу у 24 грн/л і досягла рівня 24,22 грн/л. Зростання цін спостерігалося як на станціях найбільших мереж країни, так і на АЗС регіональних локальних операторів. Додамо, станом на 6 вересня співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 досягло 46,1%, проти 45,5% тиждень том", - говорить Сіренко.

Пальне може вирости в ціні ще на 2-3 гривні протягом вересня

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що наразі зростання паливних котирувань в ЄС після зростання ціни на нафту викликало підвищення цін на паливо і на українському ринку.

"Ціна на нафту зростає, дизельні котирування в європейських портах також зростають. Ми бачимо перспективу зростання цін на АЗС ще на 2-3 гривні. Це зростання відбудеться у вересні та на початку жовтня", - каже Льоушкін.

Бізнесмен каже, що споживання пального в країні почало зростати через активізацію жнив кукурудзи та соняшника.

" Насіння соняшника перероблять на олію та експортуватимуть в крани ЄС. З цією культурою не буде такої невизначеності як з зерновими, вивіз яких сусідні з нами країни ЄС є заборонений. Ситуація проясниться 15 вересня, тоді заборону або продовжать, або скасують", - говорить Льоушкін.

Він також зазначає, що на минулому тижні інфраструктура Дунайських портів, через які до України надходить від 20% до 30% палива, зазнала масованих обстрілів. Чи вплине це на ціни стане зрозуміло вже в понеділок 11 вересня.

"Прогнози поки робити дуже складно, оскільки незрозуміло наскільки сильно постраждала інфраструктура Дунайських портів та як сильно вона ще страждатиме. Інформація щодо масштабів обстрілів є засекреченою. Однак регіон є досить ризиковим і не всі зараз хочуть туди їхати. За найгіршого сценарію, якщо Дунаю не буде, ми будемо рухатися до кризи", - говорить Льоушкін.

За його словами, за відсутності можливості поставок палива через Дунайські порти, єдиними можливими каналами поставок залишаються автотранспорт та залізниця. Проте ці канали не зможуть забезпечити потреби країни в пальному повною мірою.

"Автотранспорт може забезпечити країну пальним десь на 75%, при умові "зелених коридорів" на кордоні, які були минулого року. А залізниця зараз є перевантажена: пропускна спроможність залізничних переходів зараз обмежена і залізницею активно вивозять інші товари, такі як метал. Тож за найбільш песимістичного сценарію, якщо поставок Дунаєм не буде в країні можлива паливна криза", - каже бізнесмен.

Він зазначає, що наразі в країні сформовані значні запаси палива, тож дефіцит та нова паливна криза за найгіршого сценарію можуть припасти на кінець грудня.