Рынок горючего реагирует на рост цен на нефть. Цены на бензин и дизтопливо могут вырасти еще на 2-3 гривны

За первую декаду сентября нефть эталонной марки Brent росла в цене и превысила отметку в 90 долларов за баррель. На это уже отреагировали котировки на топливо в ЕС и начал реагировать на украинский оптовый рынок горючего. В целом при сохранении текущих трендов цены на топливо к октябрю могут вырасти еще на 2-3 гривны.

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По словам аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко на прошлой неделе (4-10 сентября) цены на дизтопливо в группе в основном росли под давлением внешнего рынка.

"Где-то, среди предложений стоимость ресурса тяготела к снижению для содействия продажи с учетом образовавшейся конъюнктуры. Однако общая тенденция рынка направлена в сторону повышения отпускной цены горючего. По состоянию на 8 сентября, средняя цена ГП поставкой автомобильным транспортом выросла на 1,8% (+0,83 грн/л) с минувшей пятницы, до 47,63 грн/л", - говорит Сиренко.

По его словам, и импорт дизтоплива автомобильным транспортом за неполную декаду сентября вырос всего на 9,7%, а доля поступлений бензовозными нормами оценивается в 33,3% против 40,4% месяцем ранее.

Предложения дизтоплива на внутреннем рынке мелкой толпой объявляли в пятницу от 45,30-45,40 грн/л, с повышением до 46,00 грн/л и выше по дунайским базисам отгрузки. Общая средняя цена дизтоплива по Одесскому региону выросла на 1,02 грн/л до 46,06 грн/л.

По юго-западному направлению цены объявляли от 46,00-46,40 грн/л, в частности, на Западе определенные предложения оставались установленными ниже 45,50 грн/л. Основное количество предложений на границе сконцентрировано от 46,00-46,50 грн/л, с повышением цен по отдаленным местам отгрузки.

По оценке Сиренко, с начала сентября среднесуточный показатель импорта бензинов составил +17,5% по отношению к аналогичному периоду августа. Самые низкие предложения импорта А-95 в южных портах начинались с 47,00 грн/л. В столичном регионе самые низкие цены установлены от 45,29 грн/л. Самые низкие цены на юго-западной границе установлены в Черновицкой области – от 45,60 грн/л.

"Хотя еще в августе в структуре импорта бензинов автотранспортом Молдова занимает одно из ведущих мест - 33,7%. Лидером по этому направлению является Solar Oil и Parallel - 16,5% и 11,8% соответственно. Поставки бензинов из Румынии автотранспортом были существенно" меньше молдавского направления – 4,3%", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что 1-6 сентября поступления импортного сжиженного газа в Украину составили 19,8 тыс. т. Соответственно, среднесуточные объемы импорта в течение первой недели сентября превышали динамику августа на 20% - 3,3 тыс. т в сутки. Средняя цена железнодорожных партий на границе с начала месяца составила 647 долларов/тонна (от 33 700 грн/тонна после растаможки), автопартий – 640 долларов/тонна (от 33 400 грн/тонна после растаможки). Половину снабжения сформировал импорт LPG автомобильными партиями.

"По прогнозам трейдеров в сентябре цены импортного газа будут расти: ожидается, что стоимость ресурса с полным пакетом о не российском происхождении на границе Украины до растаможки будет колебаться в пределах $700-750/тонна. Активный рост цен уже начался на внутреннем рынке Украины. Через неделю средняя цена предложений на условиях самовывоза выросла на 1 892 грн/тонна до 39 794 грн/тонна", – отмечает Сиренко.

Сети АЗС также продолжают поднимать цены на горючее. Сиренко отмечает, что рост пока происходит не системно, без резких движений мейджоров (крупнейших игроков на топливном рынке). В регионах операторы АЗС в конце прошлой недели подняли стоимость бензина и ГП от 0,1 до 2,0 грн/л.

"На рынке отсутствует главный триггер – уверенный шаг на 1-2 грн от одной из крупных сетей, за которыми пойдет волна в регионах. Кроме того, неизвестно как на рынке будут развиваться события вокруг сети АЗС "Привата", на бизнесы которой последнее время давят госорганы и силовики Решительно растет стоимость газа на АЗС Средняя цена LPG на этой неделе пересекла предел в 24 грн/л и достигла уровня 24,22 грн/л Рост цен наблюдался как на станциях крупнейших сетей страны, так и на АЗС региональных локальных операторов .Добавим, по состоянию на 6 сентября соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 достигло 46,1%, против 45,5% неделю том", - говорит Сиренко.

Горючее может вырасти в цене еще на 2-3 гривны в течение сентября

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что в настоящее время рост топливных котировок в ЕС после роста цены на нефть вызвал повышение цен на топливо и на украинском рынке.

"Цена на нефть растет, дизельные котировки в европейских портах также растут. Мы видим перспективу роста цен на АЗС еще на 2-3 гривны. Этот рост произойдет в сентябре и начале октября", - говорит Леушкин.

Бизнесмен говорит, что потребление горючего в стране начало расти из-за активизации жатвы кукурузы и подсолнечника.

"Семена подсолнечника переработают в масло и будут экспортировать в краны ЕС. С этой культурой не будет такой неопределенности как с зерновыми, вывоз которых соседние с нами страны ЕС запрещен. Ситуация прояснится 15 сентября, тогда запрет либо продолжат, либо отменят", - говорит Леушкин. .

Он также отмечает, что на прошлой неделе инфраструктура Дунайских портов, через которые в Украину поступает от 20% до 30% топлива, подверглась массированным обстрелам. Повлияет ли это на цены станет ясно уже в понедельник 11 сентября.

"Прогнозы пока делать очень сложно, поскольку непонятно насколько сильно пострадала инфраструктура Дунайских портов и как сильно она еще будет страдать. Информация о масштабах обстрелов засекречена. Однако регион достаточно рискован и не все сейчас хотят туда ехать. По худшему сценарию, если Дуная не будет, мы будем двигаться к кризису", - говорит Леушкин.

По его словам, в отсутствие возможности поставок топлива через Дунайские порты, единственными возможными каналами поставок остаются автотранспорт и железная дорога. Однако эти каналы не смогут обеспечить потребности страны в топливе в полной мере.

"Автотранспорт может обеспечить страну горючим где-то на 75%, при условии "зеленых коридоров" на границе, которые были в прошлом году. А железная дорога сейчас перегружена: пропускная способность железнодорожных переходов сейчас ограничена и железной дорогой активно вывозят другие товары, такие как металл. наиболее пессимистичного сценария, если поставок по Дунаю не будет в стране возможен топливный кризис", - говорит бизнесмен.

Он отмечает, что сейчас в стране сформированы значительные запасы топлива, поэтому дефицит и новый топливный кризис при худшем сценарии могут прийтись на конец декабря.