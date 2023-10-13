Власти ужесточают борьбу с ввозом российского горючего. Станут ли новые правила растаможки причиной потрясений на рынке

Придирчивые проверки горючего на южных границах Украины стали проблемой для импортеров топлива. Существенные задержки бензовозов на границе могут стать причиной локального дефицита и удорожания топлива в регионах. С другой стороны, усиление борьбы с российским горючим является логичным шагом со стороны властей, а новые правила растаможивания горючего должны закрыть лазейки для контрабанды.

С начала октября на южных границах Украины силовики усилили борьбу с российским горючим. Как следствие, на этом направлении возникли огромные очереди из бензовозов, а растаможка вместо уже привычных 3-5 дней может занять до 17 дней. Таможенники требуют от импортеров дополнительного подтверждения, что топливо, которое они ввозят в Украину, не является российским, а порой даже отправляют такое подозрительное топливо на лабораторный анализ.

В условиях обстрелов нефтебаз в начале полномасштабной войны топливный рынок был вынужден существенно трансформироваться исключив нефтебазы из своих логистических цепочек. Сейчас большинство сетей АЗС работают с колес: горючее завозится в Украину через границы со странами ЕС в основном автонормами и сливается непосредственно с бензовоза на заправку. В таких условиях ритмичность поставок топлива чрезвычайно важна для стабильного функционирования топливного рынка, а задержки поставок топлива достаточно критичны.

С другой стороны, ввоз в страну российского горючего с начала полномасштабной войны морально неправильный, а с мая этого года незаконный. Санкции против российской нефти и нефтепродуктов, которые Украина ввела вместе с цивилизованным миром, могут стать наиболее действенным инструментом экономического давления на государство агрессора, при условии, что агрессору не удастся обойти их. Поэтому вполне логично, что борьба с ввозом российского топлива в Украину слишком принципиальный вопрос, чтобы власть могла его игнорировать.

С другой стороны, действующие санкционные механизмы несовершенны. После начала войны российское горючее продолжили завозить в Украину под видом топлива из других стран. Наиболее популярной была схема реэкспорта через порты Турции. Только в мае 2013 года Кабинет министров ввел законодательный запрет на ввоз российского топлива и закрыл лазейку со схемами реэкспорта, запретив ввоз в Украину топлива неопределенного происхождения и требуя от импортеров сертификата происхождения горючего. Однако даже тогда экспертная среда сомневалась, что подобные действия смогут полностью закрыть украинский рынок для российского топлива . Сертификаты происхождения ни в одной стране мира не являются документом, выдача которого жестко регламентируется, так что недобросовестные импортеры и дальше могли завозить российское горючее под видом турецкого, индийского или алжирского.

Учитывая это, Правительство решило закрыть лазейки для российского горючего, разработав изменения в таможенные процедуры, которые кроме сертификата происхождения потребуют от импортеров полной верификации поставок топлива от завода производителя до украинского трейдера. Эти изменения будут действовать с 17 октября. С другой стороны, Совет Национальной безопасности и обороны разработал перечень трейдеров, которые с высокой вероятностью будут продавать украинским импортерам российское топливо, а также порты, с которыми с высокой вероятностью в Украину попадет именно российское топливо.

Поэтому причиной тщательных проверок на энергетической таможне является именно активизация борьбы с российским горючим, что вполне логично. В то же время, значительные задержки ресурса на границе в условиях специфики работы украинского топливного действительно могут стать проблемой и вызвать на рынке определенную турбулентность.

Из-за тщательных проверок на таможне очереди, а импортеры говорят о возможном дефиците горючего в стране

В начале октября таможенники начали более тщательно проверять топливо, поступающее в страну через Южное направление. Поступления дизельного топлива по рисковым направлениям, определенным Службой безопасности Украины, подвергаются дополнительным проверкам с требованием необходимой документации относительно маршрута поставки топлива от производителя к конечному получателю.

По словам участников рынка, больше всего из-за борьбы с российским ресурсом пострадали налаженные поставки топлива из Румынии, Болгарии и Молдовы, хотя фактически борьба с контрабандой привела к существенным задержкам таможенного прохождения многих импортеров топлива автотранспортом. Импортеры горючего жаловались на то, что задерживая бензовозы на границе таможенники не предоставляли исчерпывающего перечня документов, который необходим для успешного растаможивания топлива по новым правилам.

"Накануне действия новых норм на границе начали проверять так, что заблокировали весь рынок. В настоящее время заблокированы поставки из Румынии, Молдовы и Болгарии. Никто не понимает, что делать. Нет нормальных разъяснений, предоставляются нормальные понятные документы, но на границе все равно возникают вопросы ", - сказал изданию основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Один из участников рынка рассказал Delo.ua, что в настоящее время таможня по представлению СБУ блокирует прохождение топлива от определенного перечня поставщиков. По его словам, блокирование поставок горючего может привести к дефициту топлива в отдельных регионах и переделу рынка в пользу отдельных игроков.

12 октября энергетическая все же предоставила разъяснения по поводу перечня документов , которые будут необходимы при пересечении. Так, с 17 октября перевозчик горючего должен будет предоставить таможенному органу в бумажной или электронной форме следующие документы, подтверждающие качественные характеристики товара, предоставленные производителем товара: сертификат/паспорт качества (испытаний и т.п.) на товар от производителя, где обязательно должны быть указаны сведения о производителе и стране производства.

Документы и сведения подтверждающие маршрут поставки товара от производителя на предприятие, являющееся получателем товара согласно внешнеэкономическому договору (контракту). Среди указанных документов могут быть товаросопроводительные документы в зависимости от вида транспорта (коносамент, железнодорожные накладные, CMR), документы, подтверждающие погрузочно-разгрузочные операции по маршруту, позволяющие идентифицировать поставленный товар.

В случаях импорта горючего из страны, не являющейся страной происхождения, к таможенному оформлению кроме сертификата происхождения на партию товара, выданного в стране вывоза, обязательно должен быть предоставлен сертификат о происхождении, выданный в стране происхождения, на основании которого выдавался сертификат в стране отправления. К примеру, если импортер из Польши завозит литовское горючее, то к таможенному оформлению этого топлива нужно предоставить сертификат из Польши и сертификат из Литвы.

Власть усиливает борьбу с российским горючим

Характерно, что соответствующие изменения в таможенный кодекс еще не вступили в силу, однако задержки при таможенном прохождении на Юге страны происходили еще в начале октября.

По словам аналитика профильного издания "Нафторинок" Александра Сиренко, силовики активизировались именно на южных границах, поскольку именно это направление является самым рисковым с точки зрения поставок в Украину российского горючего. На таможне даже отбирают пробы для лабораторного анализа топлива.

“Ввоз российского горючего в Украину запрещен, а с контрабандой бороться нужно. Так что дополнительные проверки на границах являются правильным шагом. Но в этом случае вероятно сыграл фактор неготовности к масштабным проверкам, поэтому таможенное оформление сейчас вместо пяти может занимать 17 дней и больше. На юге такого раньше не было, за три дня горючее спокойно растаможивали. Здесь, вероятно, состоялась накладка: сезонные очереди на границе и неготовность лабораторий проводить анализ такого объема горючего”, - говорит Сиренко.

Он отмечает, что, несмотря на проблемы импортеров и значительные задержки на таможне, дефицит топлива в страны пока не наблюдается. Более того, за первую декаду октября объемы поставок горючего в страну увеличились на 3% по сравнению с аналогичными показателями сентября. Другим важным индикатором рынка является снижение оптовых цен на горючее, которое произошло в первой декаде октября.

Эксперт считает, что после 17 октября, когда новые требования начнут действовать, проблема с очередями на границе вряд ли усилится.

“Насколько я понимаю, от импортеров уже с прошлой недели требуют те же документы, которые предусмотрены изменениями в таможенный кодекс. У меня такое отбытие, что новые правила уже начали действовать и эти тщательные проверки со временем ускорятся. Тем более что на украинско-польской границе таких историй нет. Хотя там тоже сложно, потому что бастуют фермеры. Все же я думаю, что задержки по растаможиванию топлива носят временный характер. Через несколько недель рынок приспособится к новым правилам, а поставки будут идти ритмичнее”, - говорит Сиренко.

Аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн говорит, что усиленные проверки на границе являются следствием активности Совета национальной безопасности и обороны и СБУ. В СНБО на основе исследования поставок российского горючего в разные страны с целью дальнейшего обхода санкций разработали перечень рисковых портов и трейдеров, которые с большой вероятностью поставляли бы именно российское горючее. А СБУ также присоединилась к этой работе и направила энерготаможнице требования о более детальной проверке топлива, поступающего в страну от таких рисковых контрагентов, и по рисковым направлениям.

Запрет ввоза российского горючего в Украину действует с мая. Однако, по словам Куюна, с одной стороны в стране остались трейдеры, желающие заработать на ввозе российского топлива, а с другой - по действующей международной практике происхождения того или иного товара приходится лишь сертификатом происхождения, который выдает торгово-промышленная палата страны.

Эта система не очень эффективна в противодействии обходу санкций. Такие сертификаты можно получить довольно легко откуда хочешь. Энерготаможня не имела инструментов для более эффективного противодействия контрабанде российского топлива, поэтому и назрела актуальность изменений в процедуре растаможивания. Параллельно с этим начались и меры по запрещению ввоза горючего по рисковым направлениям”, - говорит Куюн.

По его словам, новые правила, которые начнут действовать с 17 октября, потребуют не только подтверждения страны происхождения горючего, но и всю цепочку поставок горючего от завода производителя до украинской границы.

Куюн отмечает, что новые правила содержат определенные рисковые моменты, которые вызывают опасения у импортеров топлива. Во-первых, речь идет о том, что решения растаможивания отдельных партий горючего все же будут приниматься на местах, что может повлечь за собой определенные коррупционные риски. Во-вторых, подобной практики по верификации всей цепочки поставок топлива при растаможке нет нигде больше в мире, что может создать проблемы импортером немецкого горючего из Польши, а Германия и Польша находятся в одной таможенной зоне, так что по умолчанию немецкие производители не будут выдавать польским трейдерам таких сертификатов.

В то же время, Куюн сомневается, что после вступления в действие новых правил растаможивания горючего страну ожидает дефицит топлива.

“Теоретически проблемы все же могут быть, учитывая, что из-за существенных задержек на границе на момент 17 сентября будут стоять бензовозы, которые загружались еще до вступления в действие новых правил. Однако я уверен, что и бизнес, и власть, и таможенники заинтересованы в сохранении ритмичных поставок топлива в страну и будут искать выходы из ситуации”, - говорит Куюн.

Эксперт отмечает, что системные операторы понимают тональность диалога с властями и проверяют происхождение горючего еще до заключения соглашения о поставках, что дает им возможность избежать возможных проблем с растаможкой своего ресурса. К тому же, по его словам, сейчас и рынок и власть готовы идти на компромиссы, но при сохранении нулевой толерантности к российскому горючему, которое не только является источником средств для страны-агрессора, но и продается по демпинговым ценам и искажает рынок.