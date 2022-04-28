Менше палива, більше їжі та товарів: що допомагає українським АЗС продовжувати працювати в умовах дефіциту та війни

Через війну у багатьох мереж АЗС почалися перебої з постачанням палива. Гравці паливного ринку скаржаться на державне регулювання, яке не враховує логістику постачання палива Україною. Водночас до війни мережі АЗС активно розвивали і не бензинові напрямки: на заправках працювали кафе та магазини, де водії та пасажири могли перекусити чи купити їжу в дорогу. Цей бізнес також постраждав через війну, проте деяким АЗС вдалося налагодити логістику та замінити собою продуктові магазини для населення маленьких міст.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Після російського вторгнення Україна виявилася відрізаною від традиційних шляхів постачання палива. Якщо раніше 85% нафтопродуктів постачалися з Росії, Білорусі та морськими шляхами, то після 24 лютого гравцям паливного ринку потрібно було терміново переорієнтовуватися та налагоджувати постачання палива з країн ЄС. Крім того, непросту ситуацію на ринку нафтопродуктів посилили удари по нафтобазах і Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Проблем на роздрібному ринку нафтопродуктів додало і держрегулювання цін на бензин, яке не враховує вартість постачання палива Україною. Це зробило невигідним торгівлю паливом у тих регіонах України, які перебувають далеко від кордону з ЄС.

При цьому до війни великі мережі АЗС активно розвивали і не бензинові напрями бізнесу. На багатьох АЗС цілодобово працювали магазини та кафе, де водії та пасажири могли зупинитися перекусити або купити продукти в дорогу. У деяких випадках ресторани на АЗС розвинулися у незалежні бренди, як трапилося з WOG CAFE. А магазини на АЗС "БРСМ-Нафти" розвинулися настільки, що перетворилися на основний бізнес компанії, за фактом відтіснивши торгівлю нафтопродуктами на другий план.

Ці напрямки бізнесу паливних ритейлерів також постраждали через війну. Проблеми у них виявилися такі ж, як і у мереж магазинів та ресторанів: перебої з логістикою, дефіцит робочих рук та знищений товар на складах. Delo.ua опитало мережі АЗС та з'ясувало, як працюють не бензинові напрямки бізнесу у гравців паливного ритейлу.

Насамперед рятували склади

За словами директора з управління магазинами та громадським харчуванням АЗК WOG Павла Шибаєва, у перші тижні військових дій логістика була практично паралізована і у WOG не було доступу до власних складів.

"У перші дні та тижні війни ключовим завданням було вивезти та врятувати товар зі складів, розташованих у безпосередній близькості від зони бойових дій", — каже Шибаєв.

Подібна ситуація була й у постачальників продукції. Був великий дефіцит транспорту для міжміського перевезення, що супроводжувалося зростанням тарифів. У WOG запустили прямі поставки стратегічніших продуктів, а також звернулися за допомогою до альтернативних постачальників продукції.

Було організовано новий склад у Львові за асортиментом магазину, також у WOG перейшли на систему роботи з регіональними складами за асортиментом кафе. Вже після звільнення Київської області WOG відновила роботу основного розподільчого центру, що дало змогу відновити поставки на велику кількість АЗК, розташованих у Центральній Україні.

"Наразі основними нашими завданнями є постачання товарів та організація логістики. Працюємо з новими складами, налагоджуємо нові маршрути доставки, нові бізнес-процеси. Також розглядаються комерційні умови роботи з постачальниками", — зазначає Шибаєв.

У цьому напрямі WOG відбувається повний перегляд товарної матриці. Складнощі з логістикою та обмеження оборотних коштів, що зупинили діяльність постачальників, призвели до скорочення асортименту товарів на АЗС. Також на асортимент у напрямі скорочення та оптимізації вплинули зміни комерційних умов роботи з контрагентами.

АЗС замість супермаркету

За словами директора з маркетингу мереж АЗС "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука, до війни мережа активно розвивала напрямок магазинів і на момент початку війни у них було 17 повноцінних супермаркетів Good Market у різних областях України. Після початку вторгнення "БРСМ-Нафта" переформатувала свої магазини, додавши в асортимент такі товари, як крупи, борошно, олія, бутельована вода, а також відкрила сирні відділи. Це дозволило клієнтам не тільки заправитися, але й купити продукти додому.

"Розширили особливо в тих локаціях, де це вкрай необхідно людям, що живуть навколо. Є селища, де дуже багато продуктових магазинів закриті, і наші АЗК чи не єдине місце, де можна придбати продукти", — каже Мельничук.

Також топменеджер зазначає, що через війну суттєво впав потік клієнтів і попит на товари не бензинової групи скоротився.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін відмічає, що з початком бойових дій водії стали заощаджувати та попит знизився на 30-40%. Крім того, є складнощі з поставками товарів. Деякі види товарів подорожчали, а деякі взагалі стали недоступними.

"У багатьох зараз проблеми з постачальниками. Багато постачальників не працюють, і всі вони перейшли на передоплату. Раніше була відстрочка по платежах, а тепер потрібно погасити старі борги та внести передоплату за товар. У поточних умовах це стало несподіванкою, тому справи у всіх зараз гірші, ніж зазвичай. Однак ринок поступово відновлюється. Ми по мірі збільшення вантажопотоку запускаємо наші кухні", — говорив Леушкін.