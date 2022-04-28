Меньше топлива, больше еды и товаров: что помогает украинским АЗС продолжать работать в условиях дефицита и войны

Из-за войны у многих сетей АЗС начались перебои с поставками топлива. Игроки топливного рынка жалуются на государственное регулирование, которое не учитывает логистику поставок топлива по Украине. Вместе с тем до войны сети АЗС активно развивали и не бензиновые направления: на заправках работали кафе и магазины, где водители и пассажиры могли перекусить или купить еды в дорогу. Этот бизнес также пострадал из-за войны, однако некоторым АЗС удалось наладить логистику и заменить собой продуктовые магазины для населения маленьких городов.

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После российского вторжения Украина оказалась отрезана от традиционных путей поставок топлива. Если ранее 85% нефтепродуктов поставлялись из России, Беларуси и морскими путями, то после 24 февраля игрокам топливного рынка нужно было срочно переориентироваться и налаживать поставки топлива из стран ЕС. Кроме того, непростую ситуацию на рынке нефтепродуктов усугубили удары по нефтебазам и Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Проблем на розничном рынке нефтепродуктов добавило и госрегулирование цен на бензин, которое не учитывает стоимость поставок топлива по Украине. Это сделало невыгодным торговлю топливом в тех регионах Украины, которые находятся далеко от границы с ЕС.

При этом до войны крупные сети АЗС активно развивали и не бензиновые направления бизнеса. На многих АЗС круглосуточно работали магазины и кафе, где водители и пассажиры могли остановиться перекусить или же купить продуктов в дорогу. В некоторых случаях рестораны на АЗС развились в совершенно независимые бренды, как случилось с WOG CAFE. А магазины на АЗС "БРСМ-Нафты" развились до такой степени, что превратились в основной бизнес компании, по факту оттеснив торговлю нефтепродуктами на второй план.

Эти направления бизнеса топливных ритейлеров также пострадали из-за войны. Проблемы у них оказались такие же, как и у сетей магазинов и ресторанов: перебои с логистикой, дефицит рабочих рук и уничтоженный товар на складах. Delo.ua опросило сети АЗС и выяснило, как работают небензиновые направления бизнеса у игроков топливного ритейла.

В первую очередь спасали склады

По словам директора по управлению магазинами и общественным питанием АЗК WOG Павла Шибаева, в первые недели военных действий логистика была практически парализована и у WOG не было доступа к собственным складам.

"В первые дни и недели войны ключевой задачей было вывезти и спасти товар со складов, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий", — говорит Шибаев.

Подобная ситуация была и у поставщиков продукции. Был огромный дефицит транспорта для междугородных перевозок, что сопровождалось ростом тарифов. В WOG запустили прямые поставки более стратегических продуктов, а также обратились за помощью к альтернативным поставщикам продукции.

Был организован новый склад во Львове по ассортименту магазина, также в WOG перешли на систему работы с региональными складами по ассортименту кафе. Уже после освобождения Киевской области WOG возобновила работу основного распределительного центра, что позволило возобновить поставки на большое количество АЗК, расположенных в Центральной Украине.

"В настоящее время основными нашими задачами является поставка товаров и организация логистики. Работаем с новыми складами, налаживаем новые маршруты доставки, новые бизнес-процессы. Также рассматриваются коммерческие условия работы с поставщиками", — отмечает Шибаев.

В этом направлении WOG происходит полный пересмотр товарной матрицы. Сложности с логистикой и ограничение оборотных средств, остановившие деятельность поставщиков, привели к сокращению ассортимента товаров на АЗС. Также на ассортимент в сторону сокращения и оптимизации повлияли изменения коммерческих условий работы с контрагентами.

АЗС вместо супермаркета

По словам директора по маркетингу сетей АЗС "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, до войны сеть активно развивала направление магазинов и на момент начала войны у них было 17 полноценных супермаркетов Good Market в разных областях Украины. После начала вторжения "БРСМ-Нафта" переформатировала свои магазины, добавив в ассортимент такие товары, как крупы, мука, подсолнечное масло, бутилированная вода, а также открыла сырные отделы. Это позволило клиентам не только заправиться, но и купить домой продукты.

"Расширили особенно в тех локациях, где это крайне необходимо людям, живущим вокруг. Есть поселки, где очень много продуктовых магазинов закрыты, и наши АЗК едва ли не единственное место, где можно приобрести продукты", — говорит Мельничук.

Также топ-менеджер отмечает, что из-за войны существенно упал поток клиентов и спрос на товары не бензиновой группы сократился.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин говорит, что с началом боевых действий водители стали экономить и спрос снизился на 30-40%. Кроме того, есть сложности с поставками: отдельные виды товаров подорожали, а некоторые вообще стали недоступными.

"У многих сейчас проблемы с поставщиками. Многие поставщики не работают, и все они перешли на предоплату. Раньше была отсрочка по платежам, а теперь нужно погасить старые долги и внести предоплату за товар. В текущих условиях это стало неожиданностью, поэтому дела у всех сейчас хуже, чем обычно. Однако рынок постепенно восстанавливается. Мы по мере увеличения грузопотока запускаем наши кухни", — говорил Лёушкин.