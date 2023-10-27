Коломойскому продлили арест до декабря

Шевченковский районный суд Киева 27 октября продлил срок содержания бизнесмена Валерия Коломойского под стражей, истекавший 2 ноября, на один месяц, то есть до 2 декабря.

Как передает "Суспільне", на заседании прокурор Сергей Демьянчук заявил, что остается вероятность, что Коломойский может уехать из страны, давить на свидетелей по делу и уничтожать документы. В то же время защитники бизнесмена эти риски отвергают.

На заседание также пришли пять человек готовых взять Коломойского на поруки, среди которых руководитель холдинга 1+1 media Ярослав Пахольчук и депутат Верховной Рады от "Слуги Народа" Сергей Демченко. Однако суд оставил нынешнюю меру пресечения.

Напомним, что 2 сентября Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог в 509 миллионов гривен, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве. 15 сентября суд увеличил сумму залога до 3,9 миллиарда гривен, и сейчас она остается актуальной.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируется мошенничество и легализация в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных средств в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации деньги банка в действительности зачислялись на личный счет Коломойского.