Уже не 510 миллионов. Суд увеличил Коломойскому размер залога в семь раз

Шевченковский районный суд 15 сентября внес изменения в меру пресечения, применявшуюся в отношении олигарха Игоря Коломойского, который получил еще одно подозрение по делу о завладении 5,8 миллиардами гривен. Суд решил изменить часть меры пресечения, а именно размер залога, подняв его с 510 млн до 3,891 миллиарда гривен.

Эту информацию сообщил корреспондент "Суспільного" из зала суда.

Отмечается, что прокурор Бюро экономической безопасности обратился в суд с просьбой еще увеличить залог до 5,877 миллиарда гривен.

В своем аргументировании прокурор указал, что Игорь Коломойский уже гражданин Израиля, а не Украины, поэтому может скрываться за границей, препятствовать следствию и влиять на свидетелей.

Вчера Коломойскому было доложено о дополнительном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

В СБУ отметили, что в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, где сам Коломойский был акционером и учредителем. Сообщается, что соучастники якобы позволили Коломойскому делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По информации "Суспільного", адвокат олигарха уверял, что обвинения против Коломойского не обоснованы, поскольку по делу не было установлено никаких других лиц, кроме него самого, которые были бы членами преступной группы. Дополнительно адвокат указал, что в эти годы ни ПриватБанк, ни другие вкладчики не подавали жалоб о совершении преступления.

Адвокат отметил, что Национальный банк Украины должен провести проверки и аудиты после убытков в размере 5 миллиардов гривен, но такие действия не были совершены.

По словам адвоката, ПриватБанк на тот период был частным банком, поэтому любой ущерб мог бы касаться только акционеров банка, таких как Боголюбов или сам Коломойский.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 2 сентября избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залогу в 509 миллионов гривен.