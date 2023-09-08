НАБУ временно арестовало активы Коломойского

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос издал постановление о наложении ареста сроком на 48 часов на активы бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка Игоря Коломойского, подозреваемого в завладении более 9,2 миллиарда гривен средств финучреждения.

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Как говорится в сообщениях НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, это сделано для обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве. В настоящее время в Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении уже им ареста на вышеуказанное имущество.

Речь идет о долях в уставном капитале обществ, которыми указанный подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью свыше 3 миллиарда гривен, а также на почти 1 тысячу объектов недвижимого имущества и свыше 1,6 тысячи транспортных средств и судов.

В чем подозревают Коломойского

7 сентября НАБУ сообщило Коломойскому и еще пяти лицам, бывших работниками ПриватБанка, о подозрении в завладении более 9,2 миллиарда гривен. Установлено, что в течение января-марта 2015 один из собственников финучреждения с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения его средствами.

Для этого Коломойский привлек главу правления ПриватБанка Александра Дубилета; директора департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем связанной банком компании-нерезидента; заместителя главы правления ПриватБанка – директора казначейства; начальника департамента поддержки межбанковских операций казначейства и замруководителя департамента по обслуживанию лоро-счетов банков-корреспондентов.

По версии НАБУ, схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой путем подделки соответствующих документов обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 миллиарда гривен за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости.

Часть этих средств (446 миллионов гривен) была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями и в дальнейшем внесена им в уставный капитал банка с целью выполнения требований программы его финансового оздоровления.

Остальными же средствами, по данным следствия, фигуранты распорядились по собственному усмотрению. Им инкриминируют статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса с уточнениями о роли каждого участника в указанной схеме.

Напомним также, что накануне, 6 сентября, в суд было передано дело против Дубилета и еще четырех бывших топ-функционеров ПриватБанка по двум эпизодам вывода из него средств на сумму 223 миллиона гривен непосредственно перед национализацией финучреждения в декабре 2016 года.