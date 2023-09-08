НАБУ тимчасово арештувало активи Коломойського

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос видав постанову про накладення арешту строком на 48 годин на активи колишнього бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського, підозрюваного у заволодінні понад 9,2 мільярда гривень коштів фінустанови.

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Як ідеться у повідомленнях НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це зроблено для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні. Наразі до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання про накладення вже ним арешту на вищевказане майно.

Мова йде про частки у статутному капіталі товариств, якими указаний підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, в тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 мільярда гривень, а також на майже 1 тисячу об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тисячі транспортних засобів та суден.

В чому підозрюють Коломойського

7 вересня НАБУ повідомило Коломойському та ще п'яти особам, що були працівникам ПриватБанку, про підозру у заволодінні понад 9,2 мільярда гривень. Встановлено, що протягом січня-березня 2015 року один з власників фінустанови з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння його коштами.

Для цього Коломойский залучив голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета; директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником пов’язаної банком компанії-нерезидента; заступника голови правління ПриватБанку – директора казначейства; начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступника керівника департаменту з обслуговування лоро-рахунків банків-кореспондентів.

За версією НАБУ, схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою шляхом підробки відповідних документів зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 мільярда гривень за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю.

Частина цих коштів (446 мільйонів гривень) була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок Коломойського через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями та в подальшому внесена ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог програми його фінансового оздоровлення.

Рештою ж коштів, за даними слідства, фігуранти розпорядились на власний розсуд. Їм інкримінують статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу з уточненнями щодо ролі кожного учасника у зазначеній схемі.

Нагадаємо також, що напередодні, 6 вересня, до суду було передано справу проти Дубілета та ще чотирьох колишніх топфункціонерів ПриватБанку за двома епізодами виведення з нього коштів на суму 223 мільйона гривень безпосередньо перед націоналізацією фінустанови в грудні 2016 року.