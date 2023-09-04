Коломойський вперше в житті не зміг "порєшать", - експерт про справу СБУ проти олігарха

Справою Коломойського СБУ продемонструвала, що є на сьогодні правоохоронним орган, який найбільш ефективно бореться з топ-корупціонерами.

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Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

За даними експерта, вручення підозри і суд стали повною несподіванкою для олігарха.

"Десятиліттями він вважався недоторканим і вибудовував свою імперію зі, скажемо м’яко, деяким використанням бюджетних коштів. Коли у лютому цього року Служба вперше провела обшуки в олігарха по справі привласнення 40 мільярдів на "Укрнафті" та "Укртатнафті", почались розмови, що все, мовляв, було не по справжньому. Однак слідом за обшуками, СБУ прийшла з підозрою. Коломойський точно не збирався переміщатись в камеру і витрачати пів мільярда на заставу", - підкреслює Голобуцький.

Політолог вважає, що "теорії змови" щодо справи Коломойського не витримують критики.

"Екстрадиційного ордера із США Україна на олігарха так і не отримала. За всі роки незалежності Ігорю Валерійовичу не висував підозру жоден правоохоронний орган. Вони можуть це зробити зараз – прийшовши прямо в камеру до олігарха. Раніше він завжди вирішував всі питання з ними у звичній для себе манері. А в цій справі не зміг. Як не змогли перед тим "порєшать" герої інших справ Служби останніх місяців Жеваго та Фірташ", - акцентує політолог.

"Передача підлеглим Малюка справ корупціонерів, яких до того ж прирівняють до держзрадників, може тільки погіршити ситуацію для цієї категорії злочинців. Вони вперше замість статусу господарів життя, отримають статус фігурантів кримінальних справ Служби Безпеки", - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, що раніше СБУ вручило підозру олігарху Ігорю Коломойському. Його підозрюють за двома статтями КК: у шахрайстві та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Служба встановила, що Коломойський легалізував понад півмільярда гривень, вивівши їх за кордон. Зараз олігарх перебуває у СІЗО.