Коломойский впервые в жизни не смог "порешать", - эксперт о деле СБУ против олигарха

Делом Коломойского СБУ продемонстрировала, что является на сегодняшний день правоохранительным органом, который наиболее эффективно борется с топ-коррупционерами.

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Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

По данным эксперта, вручение подозрения и суд стали полной неожиданностью для олигарха.

"Десятилетиями он считался неприкосновенным и выстраивал свою империю с, скажем мягко, некоторым использованием бюджетных средств. Когда в феврале этого года Служба впервые провела обыски у олигарха по делу присвоения 40 миллиардов на "Укрнафте" и "Укртатнафте", начались разговоры, что все, мол, было не по настоящему. Однако вслед за обысками СБУ пришла с подозрением. Коломойский точно не собирался перемещаться в камеру и тратить полмиллиарда на залог", - подчеркивает Голобуцкий.

Политолог считает, что "теории заговора" по делу Коломойского не выдерживают критики.

"Экстрадиционного ордера из США Украина на олигарха так и не получила. За все годы независимости Игорю Валерьевичу не выдвигал подозрения ни один правоохранительный орган. Они могут это сделать сейчас – придя прямо в камеру к олигарху. Раньше он всегда решал все вопросы с ними в привычной себя манере. А в этом деле не смог. Как не смогли перед тем "порешать" герои других дел Службы последних месяцев Жеваго и Фирташ", - акцентирует политолог.

"Передача подчиненным Малыша дел коррупционеров, которых к тому же приравняют к госпредателям, может только усугубить ситуацию для этой категории преступников. Они впервые вместо статуса хозяев жизни получат статус фигурантов уголовных дел Службы Безопасности", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, что ранее СБУ вручило подозрение олигарху Игорю Коломойскому. Его подозревают по двум статьям УК: в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. Служба установила, что Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, выведя их за границу. Сейчас олигарх находится в СИЗО.