Справу проти топ-менеджменту ПриватБанку щодо виведення 223 мільйонів за день до націоналізації передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 6 вересня скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, його першого заступника Володимира Яценка, його заступниці Людмила Шмальченко, а також трьох керівників департаментів цього банку.

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Як нагадують в САП, розслідуванням Національного антикорупційного бюро було встановлено, що вказані особи у грудні 2016 року, за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 мільйона гривень на користь підконтрольних та пов’язаних з фінустановою компаній.

Кошти перерахувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 мільйона гривень на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 мільйона – на користь іншої. У подальшому ці гроші учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації.

Окрім цього, встановлено, що у переддень націоналізації банку в грудні 2016 року вказані особи розтратили понад 8,2 мільярда гривень шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS Privatbank (Латвія) за рахунок коштів українського ПриватБанку, розміщених на кореспондентських рахунках у першому банку.

Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПриватБанку та прикриття вчиненого злочину зазначені особи, на думку сторони обвинувачення, організували незаконну та документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПриватБанком компанію (а саме йшлося про Claresholm Marketing).

Дії всіх фігурантів кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). Зокрема, Шмальченко, а також ексначальник департаменту підтримки міжбанківських операцій ПриватБанку Надія Конопкіна слідством вважаються пособницями в цьому.

Крім того, Дубілету інкримінують частину 2 статті 28, частни 1 та 2 статті 366 КК (службове підроблення, зокрема таке, що спричинило тяжкі наслідки). Яценка ж разом з ексначальниками департаментів фінансового менеджменту (Олена Бичихіна) та операційного напрямку підозрюють за частиною 3 статті 209 КК (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, що Бичихіна була також першим заступником голови правління пов'язаної з ПриватБанком страхової компанії "Інгосстрах", і саме туди за підробними документами, як вважає НАБУ, були переведені згадані понад 136,8 мільйона гривень.

Дубілет в Україні знаходиться у розшуку ще з березня 2021 року. Сам ексголова ПриватБанку заявляв, що з 2017 року живе в Ізраїлі, але від українського слідства нібито не ховається. У нього також виявилося ізраїльське громадянство.

Яценка ж перед цим, у лютому 2021 році, вдалося затримати вже після спроби залишити Україну: після вильоту з Дніпра літак з ним змусили здійснити посадку в київському аеропорту "Бориспіль", де експершому заступнику Дубілета затримали, повідомили про підозру за епізодом про виведення коштів у "Інгосстрах" і заарештували, хоча згодом відпустили під заставу в 52 мільйона гривень.