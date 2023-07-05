Верховний суд відхилив претензії СК "Інгосстрах" до ПриватБанку на понад 200 мільйонів

Верховний суд 4 липня залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову страхової компанії "Інгосстрах" проти ПриватБанку щодо стягнення з останнього нібито завданих цій компанії збитків у вигляді недоотриманих доходів в розмірі 209,5 мільйона гривень.

Як повідомляють у державній фінустанові, свої рішення суди аргументували тим, що компанія не надала належних доказів ані протиправної поведінки банку, ані наявності шкоди та її розміру.

"Перемога ПриватБанку у справі є свідченням беззаперечного верховенства права і справедливості. Колишнім власникам та повʼязаним з ними компаніям, які ініціюють проти банку та держави сотні позовів на мільйони і мільярди гривень, навіть попри війну не вдасться оминути закони і уникнути правосуддя. Банк твердо стоятиме на захисті інтересів вкладників та держави у судових процесах з ексвласниками", - йдеться у заяві банку.

В свою чергу, іншу аналогічну справу за позовом страхової компанії "Кредо" про стягнення з ПриватБанку нібито завданих збитків в розмірі 374,7 мільйона гривень, яка розглядалась цього ж дня, Північній апеляційний господарський суд переніс на 8 серпня.

"ПриватБанк розраховує на об'єктивний та справедливий розгляд справи, з урахуванням обов'язкових для суду апеляційної інстанції висновків Верховного суду щодо застосування норм права у подібних позовах", - додають в ПриватБанку.

В фінустанові нагадують, що ще в 2014 році тодішній топменеджмент банку уклав з "Інгосстрах" та "Кредо" договори доручення на виконання страхових агентських послуг. У подальшому ж, після своєї націоналізації у грудні 2016 року, ПриватБанк створив відкриту платформу з обрання страхових компаній, які надаватимуть послуги клієнтам банку.

Після скасування в травні 2022 року ухвали суду, яка забороняла держбанку розривати договірні відносини з "Інгосстрах" та "Кредо", ПриватБанк скористався правом на відмову від подальшого виконання договорів.

В подальшому Національний банк України анулював ліцензію СК "Інгосстрах" у зв'язку з невідповідністю структури власності компанії вимогам законодавства України. У 2022 році "Інгосстрах" та "Кредо" звернулись до суду з вимогами стягнути з банку "збитки у вигляді недоотриманої вигоди" у загальній сумі понад 500 мільйонів гривень за невиконання договорів доручення.

Нагадаємо також, що разом з анулюванням ліціензії "Інгосстрах" 24 березня Нацбанк заборонив і роботу іншої відомої СК - "Провідна", яка займала навіть значно більшу частину ринку (2,7% за обсягом страхових премій в 2022 році).