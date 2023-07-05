Верховный суд отклонил претензии СК "Ингосстрах" к ПриватБанку на более чем 200 миллионов

Верховный суд 4 июля оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска страховой компании "Ингосстрах" против ПриватБанка относительно взыскания с последнего якобы нанесенного этой компании ущерба в виде недополученных доходов в размере 209,5 миллиона гривен.

Как сообщают в государственном финучреждении, свои решения суды аргументировали тем, что компания не предоставила доказательств ни противоправного поведения банка, ни наличия ущерба и его размера.

"Победа ПриватБанка в этом деле является свидетельством безоговорочного верховенства права и справедливости. Бывшим владельцам и связанным с ними компаниям, которые инициируют против банка и государства сотни исков на миллионы и миллиарды гривен, даже несмотря на войну не удастся обойти законы и избежать правосудия. Банк будет твердо стоять на защите интересов вкладчиков и государства в судебных процессах с экс-владельцами", - говорится в заявлении банка.

В свою очередь, другое аналогичное дело по иску страховой компании "Кредо" о взыскании с ПриватБанка якобы нанесенного ущерба в размере 374,7 миллиона гривен, которое рассматривалось в этот же день, Северный апелляционный хозяйственный суд перенес на 8 августа.

"ПриватБанк рассчитывает на объективное и справедливое рассмотрение дела с учетом обязательных для суда апелляционной инстанции выводов Верховного суда относительно применения норм права в подобных исках", - добавляют в ПриватБанке.

В финучреждении напоминают, что еще в 2014 году тогдашний топ-менеджмент банка заключил с "Ингосстрах" и "Кредо" договоры поручения на выполнение страховых агентских услуг. В дальнейшем же, после своей национализации в декабре 2016 года, ПриватБанк создал открытую платформу по выбору страховых компаний для предоставления услуг клиентам банка.

После отмены в мае 2022 года определения суда, запрещавшего госбанку разрывать договорные отношения с "Ингосстрах" и "Кредо", ПриватБанк воспользовался правом на отказ от дальнейшего выполнения договоров.

В дальнейшем Национальный банк Украины аннулировал лицензию СК "Ингосстрах" в связи с несоответствием структуры собственности компании требованиям законодательства Украины. В 2022 году "Ингосстрах" и "Кредо" обратились в суд с требованиями взыскать с банка убытки в виде недополученной выгоды в общей сумме более 500 миллионов гривен за невыполнение договоров поручения.

Напомним также, что вместе с аннулированием лицензии "Ингосстрах" 24 марта Нацбанк запретил и работу и другой известной СК – "Провидна", которая занимала даже значительно большую часть рынка (2,7% по объему страховых премий в 2022 году).