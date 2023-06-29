Верховный суд принял окончательное решение по первому делу об обжаловании национализации ПриватБанка

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда удовлетворил жалобы ПриватБанка, Кабинета министров и Министерства финансов, отменив решение суда апелляционной инстанции в пользу компании Birgminton Investing Inc, связанной с бывшими владельцами банка, и оставив в силе определение суда первой инстанции, которым дело было закрыто. Об этом сообщает сам ПриватБанк.

Как напоминают в финучреждении, упомянутая компания пыталась обжаловать договор купли-продажи акций, заключенный в процессе национализации ПриватБанка, по которому истец приобрел акции банка в процедуре бэйл-ин и в дальнейшем продал свои акции государству за 1 гривну.

Как и в других делах, касающихся национализации ПриватБанка, в этом деле ключевым был вопрос применения закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, известного как "антиколомойский закон", в соответствии с которым все подобные судебные производства по делам по искам бывших акционеров банка подлежат закрытию.

"Несмотря на то, что в ходе сегодняшнего заседания истец делал все возможное, чтобы воспрепятствовать вынесению справедливого решения – было подано шесть безосновательных ходатайств и даже заявлен отвод коллегии судей, – все процессуальные диверсии оппонентов банка были отклонены судом", – говорится в сообщении.

В ПриватБанке оценили решение Верховного суда как "победу справедливости и закона", выразив уверенность в том, что оно станет примером для всех подобных дел и в дальнейшем решения будут "приниматься исключительно на принципах верховенства права".

В финучреждении констатируют, что такое решение Верховного суда является очередным шагом к окончательному решению всех споров по поводу невозможности возвращения национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим собственникам (Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову).

Дело по иску Birgminton Investing стало первым из подобных дел, которое рассматривалось Кассационным хозсудом после предоставления Большой палатой Верховного суда выводов по делу бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета по поводу обязательности и правомерности применения положений "антиколомойского" закона.

Хозяйственный суд Киева ранее применил этот закон, определив, что национализация не может быть отменена, а банк не может быть возвращен бывшим собственникам. Однако Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу истца и направил дело в суд первой инстанции для продолжения разбирательства.

Производство по иску Birgminton Investing было приостановлено Верховным судом до рассмотрения дела по иску Дубилета о недействительности сделки по купле-продаже акций и было возобновлено в связи с вышеупомянутым решением Большой палаты.

Напомним также, что на прошлой неделе Верховный суд встал на сторону ПриватБанка в споре с другой компанией, связанной с его экс-владельцами, по поводу права распоряжаться имуществом торгового центра "Приозерный" в Днепре.

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