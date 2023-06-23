Верховний суд підтвердив право ПриватБанку розпоряджатися дніпровським ТЦ "Приозерний"

Верховний суд 20 червня підтвердив право ПриватБанку розпоряджатися майном торгівельного центру "Приозерний" у Дніпрі. Як ідеться в повідомленні державної фінустанови, це доводить, "що в Україні можливе справедливе правосуддя".

"Сьогоднішня перемога – це труімф справедливості. Ми сподіваємося, що і в майбутньому суди будуть дотримуватись усіх непорушних принципів правосуддя", - сказано у ньому.

Нагадаємо, орендар ТЦ - ТОВ "Алонза" - у своєму позові до ПриватБанку вимагав визнати недійсними пункти договору оренди, що дозволяли банку розірвати його в разі порушення орендарем своїх обов'язків.

Банк достроково розірвав договір оренди з товариством з 11 червня 2022 року через несплату "Алонзою" орендної плати. Повідомлялося, що компанія накопичила борг у 23 мільйона гривень. Перед цим право користування банком ТЦ "Приозерний" було підтверджено судом нижчої інстанції - Центральним апеляційним господарським.

ПриватБанк направляв "Алонзі" кілька вимог звільнити приміщення "Приозерного" - спочатку у зв'язку з розірванням договору оренди, а потім і у зв'язку з забороною судом у листопаді експлуатації цього ТЦ.

На початку лютого повідомлялося, що банк домігся фактичного припинення роботи "Приозерного". Однак він досі не зміг стягнути з "Алонзи" борг за оренду, який, за останніми даними, складає вже більше 33 мільйонів гривень.

Зазначимо також, що 5 червня Господарський суд Дніпропетровської області підтвердив право власності ПриватБанку на ТЦ "Приозерний", відмовивши у задоволенні позову ТОВ "Місія-1", яке, як і "Алонза" пов'язане з колишніми власниками фінустанови.

Сам комплекс, нагадаємо, був предметом іпотеки за кредитними зобов’язаннями компаній, пов’язаних із колишніми власниками ПриватБанку, і перейшов у його власність ще перед його націоналізацією в 2016 році.