ПриватБанк відстояв у суді право власності на ТЦ "Приозерний" у Дніпрі

Господарський суд Дніпропетровської області 5 червня відмовив у позові ТОВ "Місія-1" щодо оскарження права власності ПриватБанку на торгівельний центр "Приозерний" у Дніпрі та скасував накладений на нього арешт, повідомляє сам ПриватБанк.

Там нагадують, що ТОВ "Місія-1", що юридично пов’язано з колишніми власниками фінустанови (банком раніше володіли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов), роками намагалася повернути у свою власність майно, на яке було звернуто стягнення в рахунок погашення заборгованості за кредитом. Таким чином, ПриватБанк домігся вирішення спору по суті.

"Ми відстояли справедливість і надалі будемо боротися за свої права, за державні інтереси, за прозору та об'єктивну судову систему", ─ заявили у держбанку.

Натомість у Госпсуді Дніпропетровської області досі перебуває ще одна справа, пов'язана з ТЦ "Приозерний": йдеться про позов ПриватБанку до колишнього орендаря - ТОВ "Алонза" щодо звільнення ТЦ та усунення перешкод у користуванні приміщеннями.

Серед вимог державного банку також стягнення боргу за оренду майна у розмірі 33,05 мільйона гривень. Наступне засідання по справі відбудеться 4 липня.

Нагадаємо, що ТЦ "Приозерний", який був предметом іпотеки за кредитними зобов'язаннями низки компаній, пов'язаних з колишнім топ-менеджментом ПриватБанку, перейшов у власність фінустанови перед її націоналізацією в 2016 році.

"Алонза", накопичивши борг за оренду в сумі, що спершу становила 23 мільйона гривень, замість сплати боргу через суд вимагала заборонити банку розірвання договору оренди чи передачу частини майна у оренду іншим особам. В грудні 2021 року компанія добилася заборони для ПриватБанку користуватися та розпоряджатися "Приозерним", однак у травні 2022 року її було скасовано.

Договір оренди з "Алонзою" був достроково припинений з 11 червня, а в листопаді Шостий апеляційний адміністративний суд виніс рішення про зупинення експлуатації будівлі ТЦ, про яке було повідомлено "Алонзу". Повідомлялося, що з 2 лютого вже 2023 року ТЦ все ж зупинив роботу, і суборендарів перестали пускати всередину.

ТЦ "Приозерний" є одним із найбільших торгово-розважальних центрів у Дніпрі, він має загальну площу понад 31 тисячу квадратних метрів. Він був набутий банком у власність за згаданих обставин за понад 770 мільйонів гривень, проте наразі його вартість оцінюється лише в 308 мільйонів гривень.