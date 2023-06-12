ПриватБанк отстоял в суде право собственности на ТЦ "Приозерный" в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области 5 июня отказал в иске ООО "Миссия-1" об обжаловании права собственности ПриватБанка на торговый центр "Приозерный" в Днепре и отменил наложенный на него арест, сообщает сам ПриватБанк.

Там напоминают, что ООО "Миссия-1", юридически связанное с бывшими владельцами финучреждения (банком ранее владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), годами пыталось вернуть в свою собственность имущество, на которое было обращено взыскание в счет погашения задолженности по кредиту. Таким образом, ПриватБанк добился разрешения спора по сути.

"Мы отстояли справедливость и дальше будем бороться за свои права, за государственные интересы, за прозрачную и объективную судебную систему", - заявили в госбанке.

В Хозсуде Днепропетровской области до сих пор находится еще одно дело, связанное с ТЦ "Приозерный": речь идет об иске ПриватБанка к бывшему арендатору - ООО "Алонза" - относительно освобождения ТЦ и устранения препятствий в пользовании помещениями.

Среди требований государственного банка также взыскание долга за аренду имущества в размере 33,05 миллионов гривен. Следующее заседание по делу состоится 4 июля.

Напомним, что ТЦ "Приозерный", являвшийся предметом ипотеки по кредитным обязательствам ряда компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом ПриватБанка, перешел в собственность финучреждения перед его национализацией в 2016 году.

"Алонза", накопив долг за аренду в сумме, изначально составлявшей 23 миллиона гривен, вместо уплаты долга через суд требовала запретить банку расторжение договора аренды или передачу части имущества в аренду другим лицам. В декабре 2021 года компания добилась запрета для ПриватБанка пользоваться и распоряжаться "Приозерным", однако в мае 2022 года он был отменен.

Договор аренды с "Алонзой" был досрочно расторгнут с 11 июня, а в ноябре Шестой апелляционный административный суд вынес решение об остановке эксплуатации здания ТЦ, о котором было уведомлена и "Алонза". Сообщалось, что со 2 февраля уже 2023 года ТЦ все же остановил работу, и субарендаторов перестали пускать внутрь.

ТЦ "Приозерный" является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров в Днепре, имеет общую площадь более 31 тысячи квадратных метров. Он был приобретен банком в собственность при упомянутых обстоятельствах более чем за 770 миллионов гривен, однако сейчас его стоимость оценивается лишь в 308 миллионов гривен.