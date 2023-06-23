Верховный суд подтвердил право ПриватБанка распоряжаться днепровским ТЦ "Приозерный"

Верховный суд 20 июня подтвердил право ПриватБанка распоряжаться имуществом торгового центра "Приозерный" в Днепре. Как говорится в сообщении государственного учреждения, это доказывает, "что в Украине возможно справедливое правосудие".

"Сегодняшняя победа – это триумф справедливости. Мы надеемся, что и в будущем суды будут соблюдать все незыблемые принципы правосудия", - сказано в нем.

Напомним, арендатор ТЦ – ООО "Алонза" – в своем иске к ПриватБанку требовал признать недействительными пункты договора аренды, позволявшие банку разорвать его в случае нарушения арендатором своих обязательств.

Банк досрочно расторг договор аренды с обществом с 11 июня 2022 года из-за неуплаты "Алонзой" арендной платы. Сообщалось, что компания накопила долг в 23 миллиона гривен. Перед этим право пользования банком ТЦ "Приозерный" было подтверждено судом низшей инстанции – Центральным апелляционным хозяйственным.

ПриватБанк направлял "Алонзе" несколько требований освободить помещения "Приозерного" – сначала в связи с расторжением договора аренды, а затем и в связи с запретом судом в ноябре эксплуатации этого ТЦ.

В начале февраля сообщалось, что банк добился фактического прекращения работы "Приозерного". Однако он до сих пор не смог взыскать с "Алонзы" долг за аренду, который, по последним данным, уже составляет более 33 миллионов гривен.

Отметим также, что 5 июня Хозяйственный суд Днепропетровской области подтвердил право собственности ПриватБанка на ТЦ "Приозерный", отказав в удовлетворении иска ООО "Миссия-1", которое, как и "Алонза", связано с бывшими владельцами финучреждения.

Сам комплекс, напомним, являлся предметом ипотеки по кредитным обязательствам компаний, связанных с бывшими собственниками ПриватБанка, и перешел в его собственность еще перед национализацией в 2016 году.