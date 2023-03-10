Национализация ПриватБанка: международный банк UBS отозвал свой иск

Международный инвестиционный банк UBS AG, не дожидаясь решения вопроса об оставлении его иска без рассмотрения по заявлению банка, самостоятельно отозвал свой иск против государственного ПриватБанка.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Такое решение было объявлено 8 марта во время заседания Хозяйственного суда города Киева по делу Shakoor Capital Limited против ПриватБанка.

Ранее суд по этому делу по заявлению госбанка уже оставил без рассмотрения иски двух других международных компаний – JP Morgan и связанной со страной-агрессором РФ Pala Assets.

"Напомним, по делу № 910/17306/21, истцы – Shakoor Capital Limited, JP Morgan Securities plc, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited и малоизвестный украинский ФЛП Сазонов Д.В. – требуют признания недействительным договора о приобретении акций, ПриватБанком и UK SPV в 2016 году", - отмечает пресс-служба финучреждения.

Согласно этому договору обязательства ПриватБанка перед UK SPV были обменены на акции допэмиссии банка во время процедуры "бэйл-ин".

"Процедура "бэйл-ин" была важной частью мер, предпринятых государством для национализации ПриватБанка. Хотя Банк Англии и Лондонский международный арбитражный суд признали процедуру "бейл-ин" законной, истцы все равно продолжают требовать признания договора недействительным", - подчеркивают в ПриватБанке.

Там добавляют, что на следующей неделе должно состояться судебное заседание по взысканию судебных издержек с JP Morgan и Pala Assets в пользу ПриватБанка, а через три недели — следующее подготовительное заседание по делу.

Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной.

ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.

Большая палата Верховного суда 15 февраля 2023 года удовлетворила кассационные жалобы государства и закрыла производство по делу по иску бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которое делает невозможным возвращение национализированного банка его бывшим собственникам.