Дело против топ-менеджмента ПриватБанка о выводе 223 миллиона за день до национализации передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура 6 сентября направила в суд обвинительный акт в отношении бывших главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, его первого заместителя Владимира Яценко, его заместительницы Людмилы Шмальченко, а также троих руководителей департаментов этого банка.

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Как напоминают в САП, расследованием Национального антикоррупционного бюро было установлено, что указанные лица в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, на основании подложных документов выплатили за средства банка около 223 миллионов гривен в пользу подконтрольных и связанных с финучреждением компаний.

Средства перечислились несколькими траншами на две разные компании: 85,2 миллиона гривен на счет одной связанной с участниками схемы компании, еще 136,8 миллиона – в пользу другой. В дальнейшем эти деньги участники схемы вывели за границу с целью легализации.

Кроме того, установлено, что накануне национализации банка указанные лица растратили более 8,2 миллиарда гривен путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS Privatbank (Латвия) за счет средств украинского ПриватБанка, размещенных на корреспондентских счетах в первом банке.

Кроме того, для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу ПриватБанка и сокрытия совершенного преступления указанные лица, по мнению стороны обвинения, организовали незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ПриватБанком компанию (а именно речь шла о Claresholm Marketing).

Действия всех фигурантов квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой). В частности, Шмальченко, а также экс-начальник департамента поддержки межбанковских операций ПриватБанка Надежда Конопкина следствием считаются пособницами в этом.

Кроме того, Дубилету инкриминируют часть 2 статьи 28, части 1 и 2 статьи 366 УК (служебный подлог, в том числе повлекший тяжкие последствия). Яценко же вместе с экс-начальниками департаментов финансового менеджмента (Елена Бычихина) и операционного направления подозревают по части 3 статьи 209 УК (отмывание имущества, полученного преступным путем организованной группой или в особо крупном размере).

Напомним, что Бычихина была также первым заместителем главы правления связанной с ПриватБанком страховой компании "Ингосстрах", и именно туда по подложным документам, как считает НАБУ, были переведены упомянутые более 136,8 миллиона гривен.

Дубилет находится в розыске еще с марта 2021 года. Сам экс-глава ПриватБанка заявлял, что с 2017 живет в Израиле, но от украинского следствия якобы не скрывается. У него также оказалось израильское гражданство.

Яценко же перед этим, в феврале 2021 года, удалось задержать уже после попытки покинуть Украину: после вылета из Днепра самолет с ним заставили совершить посадку в киевском аэропорту "Борисполь", где бывшего заместителя Дубилета задержали, сообщили о подозрении по эпизоду о выводе средств в "Ингосстрах" и арестовали, хотя вскоре отпустили под залог в 52 миллиона гривен.