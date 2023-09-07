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НАБУ сообщило Игорю Коломойскому о подозрении в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка
7 сентября 2023 года детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Следствие установило, что в январе-марте 2015 Коломойский, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины", - отмечают в НАБУ.
В настоящее время среди подозреваемых:
- бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;
- бывший председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
- заместитель председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";
- заместитель руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".
"Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк", задержан в порядке ст. 208 ", – подчеркнули в НАБУ.
Там напомнили, что это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд.
Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, прибавив растрату почти в 315 млн дол. США (около 8,2 млрд грн) из-за аккредитивной схемы. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам "ПриватБанка" преступлений пополнилась еще одной. растратой в размере 85,2 млн грн.
Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы. Однако осенью 2019 года Генеральный прокурор определил подследственность по всем этим делам по детективам НАБУ. Общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.
Напомним, что Шевченковский районный суд Киева 2 сентября избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой выходу под залог в 509 миллионов гривен.
Ранее Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило ему о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а именно более 570 миллионов гривен в течение 2013-2020 годов.
Коломойский остается в СИЗО и не спешит вносить залог по делу СБУ, считая, что НАБУ выпишет ему новое подозрение. Именно так и вышло. Теперь ему должны выбрать еще одну меру пресечения.