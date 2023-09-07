НАБУ сообщило Игорю Коломойскому о подозрении в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка

7 сентября 2023 года детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в январе-марте 2015 Коломойский, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

"В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины", - отмечают в НАБУ.

В настоящее время среди подозреваемых:

бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;

бывший председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк";

заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";

заместитель председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";

заместитель руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

"Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк", задержан в порядке ст. 208 ", – подчеркнули в НАБУ.

Там напомнили, что это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд.

Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, прибавив растрату почти в 315 млн дол. США (около 8,2 млрд грн) из-за аккредитивной схемы. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам "ПриватБанка" преступлений пополнилась еще одной. растратой в размере 85,2 млн грн.

Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы. Однако осенью 2019 года Генеральный прокурор определил подследственность по всем этим делам по детективам НАБУ. Общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева 2 сентября избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой выходу под залог в 509 миллионов гривен.

Ранее Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило ему о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а именно более 570 миллионов гривен в течение 2013-2020 годов.

Коломойский остается в СИЗО и не спешит вносить залог по делу СБУ, считая, что НАБУ выпишет ему новое подозрение. Именно так и вышло. Теперь ему должны выбрать еще одну меру пресечения.