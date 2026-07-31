Китай повышает цены на бензин и дизель на фоне возобновления конфликта на Ближнем Востоке

Китай с 1 августа 2026 года повышает внутренние розничные цены на бензин и дизельное топливо. Среди основных причин – обострение конфликта на Ближнем Востоке, блокада Ормузского пролива и резкое колебание мировых цен на нефть.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Детали повышения и влияние геополитики

Согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), розничные предельные цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 685 юаней (около $101,54) и 655 юаней ($96,96) за тонну соответственно. Это означает рост на 14% и 15% по сравнению с последними корректировками перед началом боевых действий с участием Ирана.

Это решение стало вторым повышением цен после возобновления конфликта между Ираном и США, а также блокада Ормузского пролива, являющегося ключевым маршрутом поставки энергоносителей. Хотя ранее 3 июля розничные цены на топливо в Китае возвращались к довоенному уровню.

NDRC просматривает и корректирует розничные цены на бензин и дизель каждые 10 рабочих дней. Механизм ценообразования отражает изменения мировых цен на нефть, средние расходы по переработке, налоги, расходы на дистрибуцию и норму прибыли.

Ситуация на НПЗ и спрос на топливо

По данным китайской консалтинговой компании Oilchem, в июле маржа переработки на государственных нефтеперерабатывающих заводах выросла на 1645 юаней за тонну по сравнению с предыдущим месяцем, но операционные показатели остались с убытком в размере 728 юаней (около $107,90) за тонну. Средняя маржа прибыли независимых НПЗ провинции Шаньдун составила 146,48 юаня ($21,61) за тонну.

Как отмечают аналитики, высокие цены на нефть ослабили потребление топлива в КНР. В апреле спрос упал более чем на 15% в годовом исчислении. В июле показатели несколько улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, однако спрос на бензин снизился на 6,5% в период летних отпусков. Продажи дизельного топлива также сократились из-за высоких температур и частых осадков, которые осложнили промышленную и строительную деятельность китайских предприятий.

Ситуация в Украине

Украинские АЗС через неделю переписали ценники на все виды горючего. С 20 по 27 июля дизельное топливо в среднем подорожало на 9,38 грн за литр (почти на 12%), бензин А-95 – на 4,34 грн (5,7%), автогаз – на 1,51 грн (3,8%).

За сутки с 29 по 30 июля средняя розничная цена на дизельное горючее выросла на 1 грн/л и достигла 90,66 грн/л. Бензин А-95 вырос в цене на 26 коп./л (до 81,19 грн/л), а сжиженный газ (LPG) – на 76 коп./л (до 43,32 грн/л).

Сегодня, 31 июля, в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на горючее. Бензин марки А-95+ в среднем стоит 84,27 грн/л, А-95 – 81,19 грн, а дизель – 91,99 грн. Также подорожал автогаз – до 43,52 грн. Рынок не исключает дальнейшего роста цен.