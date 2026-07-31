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Цены на топливо 31 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 31 июля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|84,27 грн (+2 коп)
|А-95
|81,19 грн (0 коп.)
|А-92
|77,75 грн (+5 коп.)
|ДТ
|91,99 грн (+1,31 грн)
|Газ
|43,52 грн (+20 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|92,50
|43,90
|UPG
|81,90
|79,90
|89,50
|42,90
|WOG
|85,90
|83,50
|92,80
|44,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|88,40
|85,40
|92,90
|43,76
|AMIC
|82,99
|79,99
|91,83
|42,99
|БРСМ-Нафта
|79,44
|90,99
|41,00
Напомним, с 23 по 24 июля средняя стоимость дизельного горючего выросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензина марки А-95 - на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. С начала недели дизельное топливо на заправках подорожало на 6,43 грн/л, а бензин – на 6,51 грн/л.