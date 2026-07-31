Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,19

EUR

51,27

+0,19

Наличный курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,60

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на топливо 31 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

АЗС
Цены на топливо 31 июля 2026 года / Unsplash

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 31 июля 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 84,27 грн (+2 коп)
А-95 81,19 грн (0 коп.)
А-92 77,75 грн (+5 коп.)
ДТ 91,99 грн (+1,31 грн)
Газ 43,52 грн (+20 коп.)
Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 85,90 82,90 92,50 43,90
UPG 81,90 79,90 89,50 42,90
WOG 85,90 83,50 92,80 44,50
УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 89,90 42,90
SOCAR 88,40 85,40 92,90 43,76
AMIC 82,99 79,99 91,83 42,99
БРСМ-Нафта 79,44 90,99 41,00

Напомним, с 23 по 24 июля средняя стоимость дизельного горючего выросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензина марки А-95 - на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. С начала недели дизельное топливо на заправках подорожало на 6,43 грн/л, а бензин – на 6,51 грн/л.

Автор:
Татьяна Бессараб