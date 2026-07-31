Россия ударила по терминалу "Новой почты" на Днепропетровщине: что будет с посылками

За последние сутки в результате серии ударов РФ по Днепропетровской области был уничтожен сортировочный терминал компании "Новая почта".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

По предварительным данным, при обстреле сотрудники объекта находились в укрытиях, благодаря чему никто не пострадал.

На месте попадания идет ликвидация последствий атаки. Оценку масштабов повреждения грузов и установление деетальной информации об уничтоженных отправлениях специалисты компании проведут в ближайшее время.

В "Новой почте" заверили, что компенсируют клиентам объявленную ценность всех посылок и отправлений, потерянных в результате вражеского удара.

В целях минимизации возможных задержек в доставке логистический оператор немедленно задействовал резервные маршруты.

В компании отмечают, что, несмотря на постоянные вражеские атаки, "Новая почта" продолжает работать в штатном режиме, а актуальный статус отправлений клиенты могут отслеживать через мобильное приложение или на официальном сайте.

Атаки на инфраструктуру "Новой почты"

Напомним, в течение последних суток российские войска также нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки ранения получили пять человек, один из них — 19-летний парень — находится в состоянии средней тяжести.

В ночь на 30 июля во время очередной массированной атаки на территорию Украины российские войска нанесли удар по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Полтаве.

25 июля очередной российский удар пришелся по территории автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании. А в начале июля было повреждено сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге и в Днепре.

Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".