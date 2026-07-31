Россия ударила по отделению "Новой почты" в Винницкой области

Российские войска нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки ранения получили пять человек, один из них — 19-летний парень — находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на начальницу Винницкой ОВА Наталью Заболотную.

По ее словам, еще четверо пострадавших получили легкие ранения.

На месте атаки работают соответствующие службы. Другие детали удара и масштабы повреждений не уточняются.

Напомним, в ночь на 25 июля российский удар пришелся по территории автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании.