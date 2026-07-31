Финкомпания после решения НБУ сосредоточится на кредитовании

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензии ООО "Факторинг Партнерс". Компания по собственному заявлению исключила из перечня разрешенных услуг факторинг и в дальнейшем будет иметь право предоставлять кредиты и денежные средства в кредит.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

Нацбанк обновил лицензию небанковского учреждения

Из лицензии компании исключили право на предоставление такой финансовой услуги, как факторинг. В то же время, после внесения изменений "Фаторинг парнерс" сможет продолжать деятельность в сфере предоставления средств и банковских металлов в кредит.

Соответствующее решение принял Комитет Национального банка по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 29 июля 2026 года.

О кредитовании и факторинге

Факторинг – это операция по переуступке первым кредитором прав требования долга третьего лица второму кредитору с предварительной или последующей компенсацией стоимости такого долга первому кредитору.

Кредит – это финансовое соглашение, согласно которому одна сторона (кредитор) предоставляет деньги или другие ресурсы другой стороне (заемщику) на определенный срок и под определенные условия, как правило, с уплатой процентов.

Разница между факторингом и кредитом:

Факторинг и кредит могут показаться схожими, но между ними существуют важные отличия.

Кредитование предусматривает две стороны – заемщика и банк. В факторинге участвуют три стороны: продавец, получающий финансирование от фактора; банк-фактор; и покупатель (дебитор), уплачивающий долг непосредственно фактору, а не продавцу.

В отличие от кредита, средства по факторингу не требуют возврата продавцом. При кредитовании все денежные опасности несет заемщик, тогда как факторинг существенно понижает опасности для торговца.

Стоимость факторинговых услуг формируется комиссией по договору, а стоимость кредита процентной ставкой, которая зависит от условий сделки и кредитного рейтинга заемщика.