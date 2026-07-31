Фінкомпанія після рішення НБУ зосередиться на кредитуванні: що відомо

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензії ТОВ “Факторинг Партнерс”. Компанія за власною заявою виключила з переліку дозволених послуг факторинг і надалі матиме право надавати кредити та кошти у кредит.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

Нацбанк оновив ліцензію небанківської установи

Із ліцензії компанії виключили право на надання такої фінансової послуги, як факторинг. Водночас після внесення змін "Фаторинг парнерс" зможе продовжувати діяльність у сфері надання коштів та банківських металів у кредит.

Відповідне рішення ухвалив Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 29 липня 2026 року.

Про кредитування та факторинг

Факторинг – це операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредиторові.

Кредит – це фінансова угода, за якою одна сторона (кредитор) надає гроші або інші ресурси іншій стороні (позичальнику) на певний термін і під певні умови, як правило, зі сплатою відсотків.

Різниця між факторингом і кредитом:

Факторинг і кредит можуть здатися схожими, але між ними існують важливі відмінності.

Кредитування передбачає дві сторони — позичальника і банк. У факторингу ж беруть участь три сторони: продавець, який отримує фінансування від фактора; банк-фактор; і покупець (дебітор), який сплачує борг безпосередньо фактору, а не продавцю.

На відміну від кредиту, кошти по факторингу не потребують повернення продавцем. При кредитуванні всі фінансові ризики несе позичальник, тоді як факторинг значно знижує ризики для продавця.

Вартість факторингових послуг формується комісією за договором, а вартість кредиту — процентною ставкою, яка залежить від умов угоди і кредитного рейтингу позичальника.