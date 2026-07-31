Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 31 липня

Станом на 31 липня 2026 року в Україні ціни на полуницю та черешню тримаються на високому рівні. Абрикоси подорожчали, а персики та нектарин подешевшали. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 31 липня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 30-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 160-200 грн +0% Черешня 100-170 грн -3,23% Лохина 155-175 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 64,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Полуницю зараз продають в середньому по 170 грн/кг (+21,43% до початку місяця). Вартість черешні знизилася на 3,23% до 155-175 грн/кг.

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 160 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Вартість слив не змінилася, кілограм коштує в середньому по 35 грн. Ціни на ожину впали на 13,04% до 120-250 грн/кг. Вартість груш залишилися без змін. На 10% подешевшали нектарин і персик: за кілограм просять близьько 90 грн. Водночас подорожчали абрикоси (+9,09%) до 40-80 грн/кг.

На ринку збільшилися пропозиції баштанних. Ціни на них не змінилися. Кавуни продають по 10-13 грн/кг, а ціни на дині — по 25-40 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.