Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 31 июля

По состоянию на 31 июля 2026 года, в Украине цены на клубнику и черешню держатся на высоком уровне. Абрикосы подорожали, а персики и нектарин подешевели. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 31 июля:

Фрукт Цена Смена Яблоки 30-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 160-200 грн +0% Черешня 100-170 грн -3,23% Голубика 155-175 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 64,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Клубнику сейчас продают в среднем по 170 грн/кг (+21,43% к началу месяца). Стоимость черешни снизилась на 3,23% до 155–175 грн/кг.

Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 160 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Стоимость слив не изменилась, килограмм стоит в среднем по 35 грн. Цены на ежевику упали на 13,04% до 120-250 грн/кг. Стоимость груш осталась без изменений. На 10% подешевели нектарин и персик: за килограмм просят около 90 грн. В то же время, подорожали абрикосы (+9,09%) до 40-80 грн/кг.

На рынке увеличились предложения бахчевых. Цены на них не изменились. Арбузы продают по 10-13 грн/кг, а цены на дыне – по 25-40 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.