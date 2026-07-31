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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 31 июля
По состоянию на 31 июля 2026 года, в Украине цены на клубнику и черешню держатся на высоком уровне. Абрикосы подорожали, а персики и нектарин подешевели. Стоимость яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 31 июля:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|30-55 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|100-120 грн
|+0%
|Клубника
|160-200 грн
|+0%
|Черешня
|100-170 грн
|-3,23%
|Голубика
|155-175 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 64,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Клубнику сейчас продают в среднем по 170 грн/кг (+21,43% к началу месяца). Стоимость черешни снизилась на 3,23% до 155–175 грн/кг.
Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 160 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Стоимость слив не изменилась, килограмм стоит в среднем по 35 грн. Цены на ежевику упали на 13,04% до 120-250 грн/кг. Стоимость груш осталась без изменений. На 10% подешевели нектарин и персик: за килограмм просят около 90 грн. В то же время, подорожали абрикосы (+9,09%) до 40-80 грн/кг.
На рынке увеличились предложения бахчевых. Цены на них не изменились. Арбузы продают по 10-13 грн/кг, а цены на дыне – по 25-40 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.
Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.
Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.