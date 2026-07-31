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ПУМБ закрывает единственное отделение в Славянске из-за приближения фронта

ПУМБ закрывает единственное отделение в Славянске
ПУМБ закрывает единственное отделение в Славянске

Первый украинский международный банк решил закрыть свое единственное отделение в Славянске Донецкой области из-за ухудшения ситуации безопасности и приближения линии фронта. Дата прекращения работы отделения банк пока не назвал.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ПУМБ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Решение о закрытии отделения №1 в Славянске правление банка приняло 31 июля 2026 года.

Отделение расположено на ул. Свободы, 6. Оно обслуживает счета и депозиты физических и юридических лиц, производит расчетные, кассовые и валютные операции, а также оказывает консультационные услуги.

В сообщении банка не уточняется, куда будет переведено обслуживание клиентов после закрытия отделения.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 июня 2026 активы ПУМБ составили 247,31 млрд грн. По этому показателю банк занимал пятое место среди 58 платежеспособных банков Украины.

На 1 июля сеть ПУМБ насчитывала 220 отделений. Во втором квартале банк открыл одно новое отделение.

Напомним, 30 июня "Укрпочта" приостановила работу последнего стационарного отделения в Дружковке Донецкой области. Такое решение принято с учетом ситуации безопасности и постоянных обстрелов города.

Автор:
Татьяна Гойденко