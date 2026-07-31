ПУМБ закриває єдине відділення у Слов’янську через наближення фронту

Перший український міжнародний банк вирішив закрити своє єдине відділення у Слов’янську Донецької області через погіршення безпекової ситуації та наближення лінії фронту. Дату припинення роботи відділення банк поки не назвав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ПУМБ у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про закриття відділення №1 у Слов’янську правління банку ухвалило 31 липня 2026 року.

Відділення розташоване на вул. Свободи, 6. Воно обслуговує рахунки та депозити фізичних і юридичних осіб, проводить розрахункові, касові й валютні операції, а також надає консультаційні послуги.

У повідомленні банку не уточнюється, куди переведуть обслуговування клієнтів після закриття відділення.

За даними Національного банку України, станом на 1 червня 2026 року активи ПУМБ становили 247,31 млрд грн. За цим показником банк посідав п’яте місце серед 58 платоспроможних банків України.

Станом на 1 липня мережа ПУМБ налічувала 220 відділень. У другому кварталі банк відкрив одне нове відділення.

Нагадаємо, 30 червня "Укрпошта" призупинила роботу останнього стаціонарного відділення у Дружківці на Донеччині. Таке рішення ухвалене з огляду на безпекову ситуацію та постійні обстріли міста.