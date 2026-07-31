Российская атака уничтожила крафтовую винодельню Axis Wine во Львове

В результате российской атаки на Львов в ночь на 30 июля полностью уничтожена крафтовая винодельня Axis Wine. Компания потеряла производство и объявила сбор средств на восстановление, однако масштабы ущерба пока не раскрывает.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Axis Wine потеряла производство

В компании отметили, что производственные мощности подверглись полному уничтожению. Окончательный размер убытков пока еще подсчитывают, поэтому стоимость утраченного оборудования и продукции пока не разглашается. Для возобновления производства Axis Wine уже объявила сбор средств.

О винодельне

Винодельню основали Дмитрий Копий и Сергей Урбановский. Первый винтаж предприятие выпустило в 2017 году, а уже в 2018 году было зарегистрировано ООО "Аксис Вайн". В декабре 2021 г. компания получила лицензию малого производителя винодельческой продукции.

Axis Wine специализировалась на производстве крафтовых вин из классических европейских и локальных сортов винограда, который выращивали, в частности, в Бессарабии в Одесской области. Мощности винодельни позволяли производить до 5 тыс. литров вина в год, а ежегодный объем выпуска составил около 4 тыс. бутылок.

По данным Опендатабота, в 2025 году выручка ООО "Аксис Вайн" составила 551,5 тыс. грн против 543 тыс. грн в 2024 году. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 14,3 тыс. грн, а стоимость активов на конец года – 1,84 млн грн.

Напомним, компании Goodwine и WineTime сообщили о потере складских помещений в результате ночной атаки РФ на Киев и область 19 июля. Ракетный удар повредил логистический комплекс Amtel в Белогородке под Киевом, где хранилась продукция обеих компаний.