В Украине АЗС ограничивают продажу дизеля: почему водителям продают не больше 100 литров

Сети автозаправочных станций в Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту. По информации Delo.ua, ограничения уже вводят несколько операторов заправок, и этот список, похоже, будет только расширяться.

Лимиты колеблются от 50 до 100 л. за одну заправку. Чаще такие ограничения вводят на станциях, расположенных на трассах, где горючее покупают водители грузовиков и дальнобойщики, которые теперь заправляются непосредственно на АЗС, а не на нефтебазах. Среди причин: разница между оптовой (нефтебазовой) ценой и розничной ценой на заправках существенно сократилась, и покупать горючее на АЗС сейчас выгоднее направления в группу.

По информации независимого эксперта, одной из сетей, уже введшей лимит в 100 литров на одну заправку, является ОККО.

Ограничения вводят, прежде всего, для того, чтобы не допустить быстрого исчерпания запасов горючего на АЗС, ведь логистические цепи не всегда успевают оперативно пополнять их. Кроме того, в Украине сохраняется дефицит горючего, а оптовые цены на нефтебазы остаются высокими.

Причины дефицита

Среди главных причин дефицита называют резкое сокращение поставок горючего в Украину. Свою роль играет ограничение предложения на европейском рынке, а также обмеление Дуная, из-за которого усложнилось полноценное снабжение горючего речным путем.

Дополнительным фактором стало то, что Россия активно скупает горючее на европейском рынке, из-за чего свободных объемов практически не остается. Компенсировать дефицит поставками по другим направлениям также сложно: Индия ограничена поставками через Беларусь, в Казахстане свободных объемов нет, а мощности Саудовской Аравии, Омана и других стран Персидского залива фактически стали недоступны из-за глобальных кризисных явлений на рынке.

Возможна остановка продажи дизтоплива в Украине

По словам эксперта, полной остановки продаж дизельного горючего в ближайшее время ожидать не стоит. В то же время ситуация, когда горючее на заправках то появляется, то исчезает, вероятнее всего будет повторяться и дальше, ведь АЗС будут продолжать несколько ограничивать объемы поставок и отпуска горючего клиентам.

Напомним, что за данным мониторинга по состоянию на 31 июля, дизельное топливо продолжило дорожать наиболее заметно среди видов топлива — на 1–2 грн за литр в сетях ОККО, WOG и "Укрнафта", в то время как средняя цена дизеля по Украине выросла до 90,55 грн/л.

Ранее Delo.ua сообщало, что с 20 по 27 июля дизтопливо в среднем подорожало на 9,38 грн за литр (почти на 12%), в то время как оптовая цена за этот же период существенно выросла, и именно эта разница теперь оказывает давление на розничные ценники АЗС.