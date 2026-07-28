Дизель по 100 грн уже близько: чому пальне дорожчає

Українські АЗС за тиждень переписали цінники на всі види пального. Із 20 по 27 липня дизельне пальне в середньому подорожчало на 9,38 грн за літр (майже на 12%), бензин А-95 — на 4,34 грн (5,7%), автогаз — на 1,51 грн (3,8%). Ринок не виключає подальшого зростання цін. Експерти, яких опитало Delo.ua , пояснили чому вже на початку серпня дизель на АЗС може наблизитися до 100 грн/л, а згодом — і перетнути цю психологічну позначку.

Чи перетнуть ціни позначку 100 грн

Прогнози учасників ринку щодо найближчих днів здебільшого збігаються. Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін очікує, що до кінця поточного тижня дизель на АЗС преміального сегмента вийде на рівень 93–95 грн/л, а бензин А-95 — 89–90 грн/л; у мережах-дискаунтерах ціни будуть на 5 грн нижчими. На наступному тижні, за його розрахунками, ймовірно варто очікувати ще одного здорожчання приблизно на 3 грн, і вже до 10 серпня дизель може впритул наблизитися до позначки 100 грн/л, а бензин преміального сегмента — до 95 грн/л.

За словами Льоушкіна, ця межа є радше психологічною, ніж суто математичною, і уряд може спробувати не допустити її перетину, наприклад, за рахунок зменшення податків, паливного кешбеку або аналога російського паливного демпфера. Утім, будь-який із цих варіантів означатиме додаткове навантаження на бюджет чи платників податків. Якщо ж влада не втручатиметься, після 10 серпня ціна, ймовірно, перетне позначку 100 грн, додав він.

Розбиті порти та дорожче пальне в ЄС

Протягом перших двох тижнів липня Росія завдала десятки ударів по українських портах та цивільних судах, через що захід суден для перевезення аграрної продукції тимчасово призупинено. Як заявляв міністр аграрної політики Тарас Висоцький, через ворожі атаки в Україні потенційно може накопичитися 10–12 млн тонн зерна. Таким чином, через небезпеку в портах, аграріям доводиться перевозити врожай автомобільним транспортом, що посилює навантаження на паливний ринок, пояснює засновник Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Загалом постачання пального поки залишаються в межах нормативних показників, хоча учасники ринку визнають, що потрібні більші обсяги, додає він.

Серед інших причин здорожчання пального учасники ринку посилаються на ціни на міжнародному ринку. Два тижні тому загострення довкола Ормузької протоки знову вплинуло на ціни на нафту та котирування нафтопродуктів у Європі, пояснює редактор сайту "Нафторинок" Олександр Сіренко. Коли ситуація з нафтою розвернулася і сировина подешевшала приблизно на 14% (з $97 до $83 за барель за тиждень), котирування дизелю та бензину в Європі знизилися лише на 3%. Дизель, за його словами, зафіксувався біля квітневих максимумів — на рівні $1230–1270 за тонну проти $1500 навесні. Така тенденція не дає змогу стабілізувати ситуацію на паливному ринку України.

Скільки коштує пальне

За даними моніторингу А-95 Consulting Group станом на 27 липня, середня роздрібна ціна бензину А-95 у найбільших мережах АЗС становила 80,91 грн/л, дизпалива — 88,18 грн/л, автогазу — 41,53 грн/л.

Мережа А-95, грн/ л Динаміка ДП, грн/л Динаміка LPG, грн/л Динаміка ОККО 82,90 +2,00 89,90 +8,00 41,90 0,00 WOG 83,50 +2,00 89,50 +6,60 41,90 0,00 Ukrnafta 79,90 +4,00 85,90 +9,90 39,90 1,50 UPG 79,90 +3,50 86,50 +9,10 41,50 3,10 SOCAR 85,40 +4,50 90,90 +10,14 41,76 0,14 БРСМ-нафта 78,31 +5,55 86,94 +10,93 39,53 1,61 KLO 80,40 +3,50 89,70 +8,20 41,90 2,00 Середня 80,91 +4,34 88,18 +9,38 41,53 +1,51

Дані: моніторинг А-95 Consulting Group.

Це продовжує тенденцію попереднього тижня: за даними консалтингової компанії "Нафторинок", станом на 24 липня порівняно з 17 липня гуртова ціна дизпалива зросла на 14,53 грн/л — до 92,52 грн/л, а бензину — на 7,57 грн/л, до 79,87 грн/л. Тобто гуртовий ринок з початку зростання додав ще більше, ніж роздріб, і саме ця різниця тепер впливає на ціни на АЗК.

Крім того, дизпаливо за тиждень подорожчало на 9,34 грн/л — до 88 грн/л, причому в окремих мережах зростання перевищило 16 грн/л., зазначає в свіжому огляді ринку засновник Open Oil Market Сергій Куюн.

Ситуацію ускладнює й зовнішня ситуація на ринку. За словами Куюна, Туреччина, яка раніше щомісяця імпортувала понад 1 млн тонн дизпалива з Росії, після припинення цих поставок почала активніше закуповувати ресурс на грецьких НПЗ — одному з ключових південних постачальників і для України. Крім того, трейдери повідомляють про черговий випадок "перехоплення" великого танкера з дизпаливом, що прямував до Румунії: інший покупець запропонував вищу ціну, і частина вже укладених замовлень, зокрема українських, була анульована — це вже другий такий випадок за два тижні.

Окремо на вартість поставок тисне безпекова ситуація в акваторії Чорного моря: через атаки на судна фрахт і страхування для перевезень у регіоні зросли в рази, а після нещодавніх інцидентів — зокрема удару по танкеру Gas Lisbon біля узбережжя Румунії — деякі перевізники можуть відмовлятися заходити в регіон узагалі.к

Яка ситуація з бензином

З бензином ситуація виглядає складнішою. За словами Куюна, на ринку спостерігаються ознаки реального дефіциту: нульові показники по бензину періодично з'являються то в одній, то в іншій мережі АЗС. Серед причин називають запровадження стандарту Е10 з 1 липня поточного року, але в Україні фактично немає робочих нафтопереробних заводів, тож увесь бензин доводиться імпортувати. Однак закордонні постачальники не в змозі швидко наростити випуск саме Е10. Ринок втратив і традиційного "рятівника" пікових навантажень, а саме грецький НПЗ Hellenic Petroleum. Компанія не випускає бензин стандарту Е10, тож із запровадженням нової норми перестав постачати українським покупцям у моменти дефіциту, як робив це раніше.

Сіренко натомість вважає, що говорити про дефіцит поки зарано. За його оцінкою, зростання роздрібних цін на А-95 є прямим наслідком підвищення європейських котирувань, а не браку ресурсу. Разом з тим він визнає, що переорієнтація частини морської логістики на автотранспорт після зупинки заходу суден до портів дещо здорожчує доставку пального. Хоча й не настільки суттєво, щоб пояснювати рекордне зростання цін.