Спирт у баку та нові назви на АЗС: що зміниться для водіїв з 1 липня і чи "злетять" ціни

З 1 липня Україна офіційно переходить на європейські стандарти маркування пального, що передбачають обов'язковий вміст біоетанолу. Поки водії звикають до нових індексів E5 та E10 замість звичних А-95 чи А-92, експерти, яких опитало Delo.ua, заспокоюють: колапсу та стрибка цін не буде. Проте за лаштунками реформи вже точаться суперечки: чи не стане екологічна ініціатива легальним прикриттям для виробників сурогатної "бодяги".

Що зміниться з 1 липня

З 1 липня 2026 року набувають чинності нові державні стандарти якості бензину. Повноцінно запрацюють стандарти E5 та E10 — бензини з 5% та 10% біоетанолу відповідно. Реформа передбачає перехід на європейську систему класифікації пального, і Україна планує поступово відмовитися від звичних назв А-80, А-92 та А-95.

Біоетанол — це спирт, вироблений із рослинної сировини, переважно кукурудзи. Зміни пов'язані з виконанням директив ЄС, а також мають підтримати розвиток виробництва біоетанолу в Україні та зменшити залежність від імпорту нафтопродуктів.

Нові позначення на колонках виглядатимуть так: E5 або E10 для бензину, де цифра вказує на максимальну частку біоетанолу у складі; для дизельного пального — B7, що означає наявність до 7% біодизеля. Перехід відбуватиметься поступово — певний час водії можуть бачити одночасно звичні назви та нові індекси складу.

Для більшості автомобілів зміни некритичні. Власникам старших машин, особливо з карбюраторними двигунами або певними моделями з гумовими елементами паливної системи, варто бути обережними — біоетанол у підвищених концентраціях може агресивніше впливати на старі ущільнювачі та шланги. Рекомендований тип пального можна знайти в технічній документації або на інформаційній наклейці під люком паливного бака.

Чи зміняться ціни на бензин

Експерти та учасники ринку переконані, що з 1 липня ціни на бензин для звичайних водіїв не зміняться. Так, директор групи компаній А-95 Сергій Куюн каже, що ціна на спиртовий бензин Е10 на $15-25/тонна нижча за звичайний А-95, що зіставно з ціною в 50-75 коп./л, тож мережі не переглядатимуть ціни.

З цим погоджується і аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, який зауважує, що зараз ціна бензину А-95 йде на спад і різницю в ціні між звичайним бензином і бензином з 10% вмістом спирту ніхто не помітить. Крім того, експерт говорить, що спиртовий бензин Е10 вже завозили та продавали на українських АЗС, і він торгувався за тією ж ціною, що і звичайний бензин.

Чи буде спиртовий бензин гіршої якості

Водночас запровадження нових стандартів маркування пального може стати шляхом до легалізації сурогатного бензину, або ж так званої "бодяги", вважає засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. За його словами, зараз на українських міні-НПЗ виробляють бензин із вмістом спирту 20%, ціна на який у гурті складає 35 грн/л, тоді як середня гуртова ціна на бензин А-95 в Україні станом на 5 червня складала 71,65 грн/л.

Тож, на думку Льоушкіна, після нововведень міні-НПЗ зможуть цілком легально продавати своє пальне на АЗС і не боятися перевіряльників із Держекоінспекції, яка не штрафуватиме їх за надмірний обсяг спирту в пальному. Втім, з цим не згоден Куюн, який зауважує, що виробництво та продаж сурогатного пального відбувається в тіньовому сегменті ринку, тож такі виробники і продавці не платять ПДВ та акциз. Таким чином, навіть якщо за таке пальне не штрафуватиме екоінспекція, за продаж сурогату санкції на заправки накладатиме податкова.

Чи не буде проблем з імпортом спиртового бензину

Норма про обов'язковий вміст спирту в бензині почала діяти ще у травні 2025 року, однак парламент уже двічі відтерміновував штрафи за її недотримання через неможливість ринку адаптуватися до нових правил. Спочатку закон вимагав продавати бензин Е5 з 5% біоетанолу в бензині з допустимою похибкою ±1%. Однак таке пальне нетипове для країн ЄС, де вже давно діє норма про спиртовий бензин Е10 зі вмістом спирту від 7% до 10%. Таким чином, для того щоб продавати українцям бензин E5, європейським виробникам потрібно було будувати окремі потужності для змішування бензину зі спиртом, окремі резервуари та окрему логістику.

Зараз, коли вимоги гармонізували з європейськими, експерти переконані, що проблем із закупівлею достатньої кількості пального та подальшого дефіциту очікувати не варто. Водночас, за словами Куюна, трейдери вже завозять спиртовий бензин в країну, а окремі мережі АЗС активно його продають. Експерт каже, що з 1 липня мережі АЗС зможуть адаптуватися до нових правил.

З цим погоджується Сіренко, який також каже, що не очікує проблем із поставками пального. Крім того, він зауважує, що після 1 липня на заправках невеликих мереж можуть не встигнути закупити спиртове пальне, але це не спричинить паливного колапсу, а звичайні водії можуть навіть не помітити переходу на нові норми.