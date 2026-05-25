В Україні оновлять стандарти якості бензину з біоетанолом

Україна розпочинає підготовку до впровадження нових екологічних вимог щодо використання біоетанолу в автомобільних бензинах. Держава планує оновити стандарти якості пального, гармонізувати технічні регламенти з нормами Європейського Союзу, а також модернізувати системи лабораторного контролю та відбору проб.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Заступник міністра Тарас Висоцький під час профільного круглого столу наголосив, що йдеться не лише про встановлення обов'язкової частки біопалива, а й про створення дієвої системи перевірки його якості на ринку. Це є частиною євроінтеграційних зобов'язань України, зокрема в межах європейських директив RED-II та RED-III.

Перехід на європейські стандарти

Реформа передбачає поступове скасування застарілих підходів та імплементацію європейських регламентів EN 228 (для бензинів) та EN 590 (для дизельного пального).

Основні напрямки оновлення системи контролю:

Скасування старих екологічних класів: планується остаточна відмова від використання бензинів класів Євро-3 та Євро-4.

Зміна класифікації пального: учасники ринку підтримали перехід на європейську систему маркування пального, що дозволить повністю відмовитися від колишніх радянських позначень на кшталт А-80 чи А-92.

Альтернативні види палива: окрема увага приділятиметься Технічному регламенту №1482, який регулює правила роботи з альтернативними паливними сумішами з високим вмістом спирту (від 10% до 50%).

Контроль дизеля: для дизельного пального обов'язково збережуть контроль показника температури помутніння, що враховує кліматичні особливості країни.

Наразі державні органи та приватні лабораторії починають технічне готування обладнання для роботи з оновленими зразками пального.

Нагадаємо, розробка нових стандартів контролю відбувається на тлі тривалого врегулювання законодавчих норм, оскільки раніше Верховна Рада відтермінувала штрафи за продаж бензину без вмісту спирту до липня 2026 року. Відповідно до ухвалених змін, застосування фінансових санкцій до трейдерів почнеться з 1 липня, коли обов'язкова частка біоетанолу в бензині за законом має становити вже 7%. До цього моменту бізнес має адаптувати логістику та інфраструктуру АЗС до нових екологічних стандартів без ризику отримати великі штрафи, які за недотримання квот становлять понад 18 тисяч гривень за кожні 1 000 літрів пального.