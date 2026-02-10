Рада відтермінувала штрафи за бензин без спирту до липня

Верховна Рада ухвалила закон, який відкладає застосування штрафів за торгівлю бензином без додавання біоетанолу. Нові правила набудуть чинності з 1 липня 2026 року, коли обов’язкова частка біоетанолу у бензині складе 7%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НафтоРинку.

Рада відтермінувала штрафи за бензин без біоетанолу

10 лютого 2026 року Верховна Рада України ухвалила закон, який вніс зміни до закону "Про альтернативні види палива" (законопроєкт №13219). Документ визначає правила використання біопалива у бензинах і встановлює обов’язкову частку біоетанолу на рівні 7% об’єму пального, починаючи з 1 липня 2026 року.

Винятки стосуються бензинів з октановим числом 98 і вище, а також пального, яке постачається для потреб Міністерства оборони та Державного агентства управління резервами. При цьому масова частка кисню у складі бензину не повинна перевищувати 3,7%.

Закон чітко передбачає:

Додавати спирт у бензини у пропорції 7% з 1 липня 2026 року. Не робити винятків для певних категорій пального, окрім зазначених вище. Використовувати саме біоетанол як обов’язковий компонент.

Також встановлюється, що відповідальність за правопорушення, визначені ч. 1 та 2 ст. 14 Законом України "Про альтернативні види палива", вчинені в період з дати набрання чинності законом України № 4505-ІХ до 1 липня 2026 року, не застосовується.

Наприкінці грудня Верховна Рада не підтримала законопроєкт № 13219 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Документ також передбачав зміну підходів до обов’язкового вмісту біопалива у бензинах і продовження перехідного періоду без застосування штрафів до 1 липня 2026 року.

Оскільки законопроєкт не ухвалили, залишаються чинними положення закону№3769-IX, який почав діяти ще 1 травня. Він забов'язав українських продавців палива додавати в бензин не менше 5% біоетанолу.

Але вже наприкінці червня в парламенті відтермінували штрафи за продаж бензину без спирту до 1 січня 2026 року. Законодавці залишили закон чинним, але відтермінували дію норми про штрафи за його невиконання. Тож зараз бензин у спирт додають лише за бажанням.

Про штрафи

Нагадаємо, законодавством передбачається кілька рівнів штрафів за різні порушення щодо додавання біоетанолу у бензини. За кожні 1 000 літрів відпущених бензинів із недотриманням вимог стосовно нормативної частки біоетанолу штраф становить 18 168 грн. За менш ніж сім днів затримки з поданням інформації щодо вмісту біопалива у проданих бензинах з місць виробництва й гуртової торгівлі – 227 100 грн. За затримку у понад сім днів або неподання такої інформації взагалі – 333 080 грн.

Але ринок все ще не готовий до обов'язкового переходу на спиртовий бензин через неможливість змішувати пальне зі спиртом в українських реаліях. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua