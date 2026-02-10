Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рада відтермінувала штрафи за бензин без спирту до липня

заправка авто
ВРУ відтермінувала штрафи за бензин без спирту до липня 2026 / Freepik

Верховна Рада ухвалила закон, який відкладає застосування штрафів за торгівлю бензином без додавання біоетанолу. Нові правила набудуть чинності з 1 липня 2026 року, коли обов’язкова частка біоетанолу у бензині складе 7%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НафтоРинку.

Рада відтермінувала штрафи за бензин без біоетанолу

10 лютого 2026 року Верховна Рада України ухвалила закон, який вніс зміни до закону "Про альтернативні види палива" (законопроєкт №13219). Документ визначає правила використання біопалива у бензинах і встановлює обов’язкову частку біоетанолу на рівні 7% об’єму пального, починаючи з 1 липня 2026 року.

Винятки стосуються бензинів з октановим числом 98 і вище, а також пального, яке постачається для потреб Міністерства оборони та Державного агентства управління резервами. При цьому масова частка кисню у складі бензину не повинна перевищувати 3,7%.

Закон чітко передбачає:

  1. Додавати спирт у бензини у пропорції 7% з 1 липня 2026 року.
  2. Не робити винятків для певних категорій пального, окрім зазначених вище.
  3. Використовувати саме біоетанол як обов’язковий компонент.

Також встановлюється, що відповідальність за правопорушення, визначені ч. 1 та 2 ст. 14 Законом України "Про альтернативні види палива", вчинені в період з дати набрання чинності законом України № 4505-ІХ до 1 липня 2026 року, не застосовується.

Наприкінці грудня Верховна Рада не підтримала законопроєкт № 13219 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Документ також передбачав зміну підходів до обов’язкового вмісту біопалива у бензинах і продовження перехідного періоду без застосування штрафів до 1 липня 2026 року.

Оскільки законопроєкт не ухвалили, залишаються чинними положення закону№3769-IX, який почав діяти ще 1 травня. Він забов'язав українських продавців палива додавати в бензин не менше 5% біоетанолу.

Але вже наприкінці червня в парламенті відтермінували штрафи за продаж бензину без спирту до 1 січня 2026 року. Законодавці залишили закон чинним, але відтермінували дію норми про штрафи за його невиконання. Тож зараз бензин у спирт додають лише за бажанням.

Про штрафи

Нагадаємо, законодавством передбачається кілька рівнів штрафів за різні порушення щодо додавання біоетанолу у бензини. За кожні 1 000 літрів відпущених бензинів із недотриманням вимог стосовно нормативної частки біоетанолу штраф становить 18 168 грн. За менш ніж сім днів затримки з поданням інформації щодо вмісту біопалива у проданих бензинах з місць виробництва й гуртової торгівлі – 227 100 грн. За затримку у понад сім днів або неподання такої інформації взагалі – 333 080 грн.

 Але ринок все ще не готовий до обов'язкового переходу на спиртовий бензин через неможливість змішувати пальне зі спиртом в українських реаліях. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua

Автор:
Ольга Опенько