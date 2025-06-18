Без спирту: Рада відтермінувала обов’язкову наявність біоетанолу у паливі до 2026 року

18 червня Верховна Рада відклала до 1 січня 2026 року вступ у дію норми про наявність не менше 5% біоетанолу у паливі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідну правку внесли у законопроєкт № 13134, який був прийнятий в цілому.

Біоетанол в бензині став обов’язковим з 1 травня

1 травня в Україні набули чинності положення закону, згідно якого в бензині, що реалізується в місцях оптової та роздрібної торгівлі пальним, повинні міститися не менше 5% біоетанолу (в об’ємному співвідношенні).

Ці нововведення передбачені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту" від 04.06.2024 № 3769-IX.

Відповідно до законодавства, для суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, встановлена відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі семи прожиткових мінімумівдля працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії бензинів автомобільних. На сьогодні це складає 21 196 грн за кожні 1000 літрів.

Але Державна екологічна інспекція поки не планує штрафувати АЗС за торгівлю бензином без біоетанолу через те, що досі не розроблені і не затверджені форми протоколу та порядок обліку. Наразі документи у розробці.