Тупик в перемовинах між Іраном та США штовхає нафту вгору: якими будуть ціни на українських АЗС

Світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.

Наприкінці минулого тижня світові цини на нафту дещо зросли, оскільки інвестори побоюються, що Іран та США не зможуть швидко досягти угоди, яка дозволила б відновити судноплавство в Ормузькій протоці. Через шість тижнів після оголошення крихкого режиму припинення вогню реальний прогрес у завершенні війни є мінімальним. Високі ціни на енергоресурси продовжують тиснути на світову економіку, розганяючи глобальну інфляцію.

Станом на вечір п'ятниці, 22 травня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на червень здорожчали на $0,96 за барель, або на 0,94% — до $103,5 за барель. Червневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate підвищилися на $0,25, або на 0,26% — до $96,56 за барель. За тиждень нафта марки Brent здешевшала на 5,48%, а WTI — на 8,37%.

До початку бойових дій через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових енергоносіїв. Війна вилучила з ринку 14 мільйонів барелів нафти на день (14% глобальних поставок), заблокувавши експорт із Саудівської Аравії, Іраку, ОАЕ та Кувейту.

На тлі дефіциту та перебоїв із поставками через іранську війну, ключові країни-виробники шукають компроміси. Як повідомляють джерела, під час наступної зустрічі 7 червня сім провідних держав картелю ОПЕК+, найімовірніше, погодяться на незначне збільшення видобутку нафти в липні, щоб частково збити напругу на ринку.

Дизель та бензин можуть здешевшати, але трейдери бояться нової ескалації конфлікту між США та Іраном

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" наприкінці минулого тижня ринок дизпалива в Україні демонстрував помітне зниження. Станом на вечір п'ятниці 22 травня порівняно з 15 травня середня гуртова ціна дизелю в Україні знизилась на 1,24 грн/л до 76,79 грн/л.

Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) станом на вечір 22 травня на Лондонській біржі від початку торгів знизилися на $30,80/т до $1141,75/т. На валютному ринку фіксуються односпрямовані зміни: курс долара зріс до 44,23 грн (+0,08 грн), а євро не змінився (51,30 грн), згідно з даними НБУ. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

На гуртовому ринку бензину А‑95 ціни за минулий тиждень зросли. Станом на 22 травня порівняно з 15 травня середня гуртова ціна бензину зросла на 82 коп./л. до 72,35 грн/л. Котирування на північно-­західному базисі Eurobob напередодні в четвер зменшилися на $36/т — до $1131-1194/т залежно від умов доставки. А південний індикатор 95 CIF Med знизився на $15/т, до $1178/т, як і FOB Med — до $1149/т.

На АЗС ціни на бензин продовжили зростати, тоді як ціни на дизпаливо майже не змінилися. Станом на 22 травня порівняно з 15 травня середня ціна бензину А-95 зросла на 1,9 грн/л до 75,45 грн/л, а середня ціна дизпалива знизилась на 30 коп./л до 86,91 грн/л. Серед мереж найбільші зміни спостерігалися у Ukrnafta, де А‑92 додав 1,50 грн/л до 69,90 грн/л, А‑95 підвищився на 0,50 грн/л до 73,90 грн/л, а А‑95+ отримав знижку 2,50 грн/л і тепер на рівні зі звичайним А‑95 – 73,90 грн/л. На АЗС Parallel, Avantage7 та "БРСМ-Нафта" бензини всіх марок зросли приблизно на 1,00 грн/л. Решта мереж показали лише незначні коливання цін.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні є передумови до того, що пальне на українських АЗС буде дешевшати. Так дизпаливо на АЗС має потенціал до зниження на 4 грн/л, а бензин — на 2 грн/л. Водночас трейдери не поспішатимуть знижувати ціни осткільки побоюються нової ескалаці конфлікту між США та Іраном, що викличе подальше здорожчання нафти та зростання паливних котирувань. Таким чином якщо до кінця тижня не буде посилення бойових дій в Перській затоці ймовірно, що мережі АЗС почнуть рухати ціни донизу .

Гуртові ціни на газ стабілізується на тлі низького попиту та профіциту на ринку

За даними "Нафторинку" станом на 22 травня середня ціна на LPG доставкою по Україні майже не змінилась, збільшившись на 6 грн/т до 74 841 грн/т. Водночас ціна на автогаз самовивозом зросла на 277 грн/т, досягнувши 72 808 грн/т.

У сегменті суміші пропан-­бутану ціни в портах Дунаю та Чорного моря ціни на газ коливалися в діапазоні 70 000-72 200 грн/т ($885-936/т без податків). Середня ціна зменшилася на 245 грн/т, до 70 743 грн/т ($905/т без податків), а в самій Одесі – на 500 грн/т, до 73 000 грн/т ($943/т без податків).

За другу декаду травня середньодобовий імпорт скрапленого газу збільшився на 12,4% порівняно з першою декадою, досягнувши 1,86 тис. т. Позитивну динаміку забезпечив виключно автомобільний транспорт, постачання яким злетіли більш ніж удвічі, до 0,6 тис. т. Водночас морський імпорт зменшився на 8,2%, до 1,12 тис. т, а залізничні відвантаження просіли на 15,7%, до 0,14 тис. т.

На АЗС ціни пропан-бутан дешевшав. Станом на вечір п'ятниці 22 травня порівняно з 15 травня середня ціна пропан-бутану в Україні знизились на 52 коп./л до 47,08 грн/л. Найбільші коливання спостерігались переважно в регіональних мережах, тоді як національні оператори утримують ціни на стабільному рівні. Одним із найдорожчих регіонів залишається Донеччина. Зокрема, на Parallel газ коштує 53,49 грн/л, на Motto – 52,98 грн/л. Середня ціна LPG у Донецькій області становить 53,36 грн/л Водночас у більшості інших областей вартість LPG здебільшого не перевищує 48,99 грн/л. Такий розрив у вартості пояснюється не лише логістичними особливостями, а й підвищеними безпековими ризиками, характерними для регіону.

За прогнозом засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні ціни на автогаз в гурті стабілізуються, хоча трейдери розраховують на поступове зростання цін, оскільки маржа наразі мінімальна. Тим часом на АЗС газ продовжить дешевшати, а ціна на цьому тижні може знизитись на 50 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 79,90 89,90 48,90 WOG 79,90 89,90 48,90 Socar 79,90 89,90 48,90 Motto 73,99 86,99 45,29 БРСМ-Нафта 72,99 87,99 45,49 UPG 76,40 84,90 44,90 UKRNAFTA 73,90 86,90 45,90

Дані: застосунки мереж АЗС.